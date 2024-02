Perugia si prende di forza la Coppa Italia di A2 Femminile

TRIESTE- Il primo verdetto della domenica del PalaTrieste arriva dalla Finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2: è la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ad alzare il trofeo davanti ad un palazzetto gremito di oltre 5500 spettatori, per una cornice unica pensando anche all’insolito orario di programmazione del primo match di giornata. Oltre al pubblico, a rispondere presente sono le ragazze di coach Giovi, che superano una coriacea Futura Giovani Busto Arsizio, che parte bene sia nel primo che nel secondo set, salvo poi lasciare campo alle umbre, che come un diesel salgono in cattedra nel corso del match.

I punti di forza che permettono a Perugia di trionfare sono i soliti: una straordinaria Sirressi in ricezione e in seconda linea, una Montano Lucumì letale davanti (18 punti) e un’ottima regia di Ricci, in grado di innescare al meglio anche Traballi e Cogliandro (9 punti a testa). Le bustocche non sfigurano e anzi, cominciano molto meglio delle avversarie sia il primo che il secondo set, ma calano alla lunga in entrambi i parziali, permettendo alle avversarie di spuntarla. In doppia cifra Zanette con 13 punti e Cvetnic con 10 per coach Amadio. Le premiazioni e la nomina dell’MVP avverranno al termine della Finale di Coppa Italia Frecciarossa Serie A1 tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano, in programma alle 14.15 su Rai 2.

I PROTAGONISTI-

Daris Amadio (Allenatore Futura Busto Arsizio)- « Oggi è doveroso fare i complimenti a Perugia perché un po' come in campionato all’interno di ogni set sono state davvero ciniche su tutti i palloni decisivi. Dispiace un po' soprattutto per i primi due set in cui abbiamo giocato bene e siamo riamaste lì agganciate; nel terzo abbiamo commesso un po' troppi errori. Anche nel primo e nel secondo siamo un po' calati nei momenti in cui loro hanno spinto e questo ha determinato poi il risultato finale. Adesso noi torniamo subito in palestra a lavorare perché la stagione non finisce qui ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-22 25-22 25-22) –

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Ricci 3, Kosareva 2, Bartolini 6, Montano Lucumi 18, Traballi 9, Cogliandro 9, Sirressi (L), Viscioni 2, Messaggi, Braida. Non entrate: Lillacci, Turini (L), Atamah. All. Giovi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 10, Furlan 9, Zanette 13, Silva Conceicao 6, Rebora 7, Monza 1, Bonvicini (L), Pomili, Bresciani. Non entrate: Bosso, Osana (L), Tonello, Del Core, Citterio. All. Amadio.

Durata set: 25′, 27′, 25′; Tot: 77′.

Spettatori: 5500