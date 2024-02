Challenge Cup: Novara-Nantes per alzare la Coppa

NOVARA - La finale di Challenge Cup che vedrà l'Igor Gorgonzola Novara e la formazione francese del Nantes, vivrà domani sera, mercoledì 21 febbraio, alle ore 20.00 al Pala Igor. la finale di andata, mentre il ritorno si disputerà in Francia il 28 febbraio, sempre alle 20. Per la prima volta, il club azzurro potrà contare a referto anche sulla schiacciatrice Marina Markova, ingaggiata dalla dirigenza novarese in vista del finale di stagione.

Grazie agli accordi presi dal club con le emittenti coinvolte, la doppia sfida di finale di Challenge Cup tra Igor Volley e Nantes avrà grande copertura televisiva. La finale di andata (21/02, 20.00) sarà infatti trasmessa in diretta sia da Sky Sport Arena sia da Dazn, con visione riservata agli abbonati al servizio. Grazie alla disponibilità dimostrata da Dazn, con la finalità di garantire la fruizione del contenuto a tutti i tifosi e appassionati italiani che non potranno essere a Nantes, la gara di ritorno (28/2, 20.00) sarà trasmessa dalla stessa Dazn in modalità “freemium” ovvero si potrà guardare semplicemente registrandosi al sito o all’app di Dazn, senza necessità di essere abbonati.

Le parole di Eleonora Fersino-

« Il bello dello sport è che spesso ti offre una possibilità di riscatto e, dopo la brutta prestazione di sabato, dobbiamo cogliere l’occasione della partita ravvicinata per reagire e tornare a essere quello che siamo state da inizio stagione. Una partita storta può capitare, abbiamo il dovere di guardare avanti perché con Nantes ci giochiamo una coppa europea, un’opportunità che ci siamo costruite con mesi di duro lavoro. E’ un percorso che è iniziato con la sfida durissima con Casalmaggiore al primo turno e per molte compagne prima ancora, con la Wevza Cup: servirà la versione migliore di noi per partire bene in questa doppia sfida, perché Nantes è squadra solida e capace di giocare un’ottima pallavolo. In campionato occupano le prime posizioni, in Coppa sono imbattute e hanno affrontato lungo il proprio cammino altre squadre importanti, insomma si sono meritate come noi di arrivare all’atto conclusivo e saranno sicuramente un avversario molto tosto da affrontare ».

CHALLENGE CUP FINALE DI ANDATA-

Mercoledì 21 febbraio Ore 20.00

Igor Gorgonzola-Nantes