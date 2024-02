Champions League: Civitanova contro l'HalkBank per andare in semifinale

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Doppio impegno ravvicinato per la Cucine Lube Civitanova chiamata al riscatto immediato dopo la sconfitta patita domenica in campionato per mano della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli uomini di Blengini mercoledì 28 febbraio alle ore 20.30 saranno chiamati a chiudere i conti in Champions League contro l'HalkBank Ankara dopo il successo per 1-3 in Turchia. A De Cecco e compagni basterà vincere due set per approdare in semifinale ma certo non sarà una passeggiata e bisognerà fare attenzione per controllare la voglia di riscatto della squadra allenata da Kovac.