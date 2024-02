Champions League: Piacenza in Polonia sarà dura, obiettivo semifinale

JASTRZ?BIE-ZDRÓJ (POLONIA)– LaGas Sales Daiko Piacenza vola in Polonia per centrare l'impresa di entrare tra le prime quattro formazioni d'Europa. Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, mercoledì 28 febbraio alle 18.00, gli uomini di Anastasi sfideranno lo Jastrzebski Wegiel nella sua tana forti del 3-2 della gara di andata. Un margine esiguo da difendere per i biancorossi che comunque, se vorranno passare il turno, dovranno vincere o conquistare due set per portare il match al Golden set.