Champions League: Trento affronta Berlino nel ritorno dei Quarti

TRENTO- La Trentino Itas, dopo il franco successo per 0-3 nell'andata dei quarti di finale in casa del Berlin Recycling Volleys, domani ospita alla ilT quotidiano Arena la formazione tedesca. Con due set la formazione di Fabio Soli andrebbe in semifinale la sarà bene non abbassare la guardia perchè la squadra di Banks scenderà in campo per dare il tutto per tutto, senza arrendersi fino il risultato non la condannerà.

QUI TRENTINO ITAS-

I gialloblù tornano a disputare una partita casalinga di Champions League a distanza di un mese e mezzo dall’ultimo precedente (17 gennaio, unico ko interno contro il Rzeszow - al tie break), con l’obiettivo di ottenere un altro risultato positivo per staccare la qualificazione alle semifinali della competizione, traguardo intermedio centrato due volte nelle ultime tre edizioni e complessivamente già ottenuto in sette circostanze.

La Trentino Itas arriva all’appuntamento forte di tredici vittorie in quattordici partite casalinghe stagionali e di sei affermazioni in sette sfide disputate in 2024 CEV Champions League. Il tecnico dei Campioni d’Italia per l’occasione recupererà Rychlicki (tenuto appositamente a riposo domenica a Perugia) e avrà quindi a disposizione tutti i quattordici effettivi della rosa.

Contro Berlino Trentino Volley sosterrà la 217ª gara internazionale della sua storia (bilancio 174 vittorie, 41 sconfitte), la 131a di sempre in Champions League. Di fronte al proprio pubblico in questa competizione il Club di via Trener ha giocato in totale 59 gare perdendone solo 9.



GLI AVVERSARI-

Il Berlin Recycling Volleys fa capolino a Trento poco meno di due anni di distanza dall’ultima volta (10 marzo 2022) con la necessità di vincere quattro set e lasciarne al massimo solo uno ai padroni di casa per riuscire a staccare la qualificazione alle semifinali che nella manifestazione ha ottenuto solo nell’edizione 2015, come Club organizzatore della Final Four. I tedeschi arrivano all’appuntamento dopo aver ottenuto una vittoria casalinga per 3-2 sul Lüneburg (altra formazione che ha preso parte in questa stagione alla Champions League, prima di passare in CEV Cup); in Bundesliga ad un turno dal termine, gli arancioneri di Banks sono in testa alla classifica ma dovranno difendere il vantaggio di due punti sull’Helios nell’ultima giornata. Il tecnico del Berlino per la gara di ritorno potrebbe riproporre nello starting six il centrale australiano Mote (che mercoledì scorso aveva giocato solo il terzo set); a fargli posto con tutta probabilità dovrebbe essere lo sloveno Stalekar.



I PRECEDENTI-

Sono sette le partite ufficiali già giocate fra Trentino Volley e Berlin Recycling Volleys, con bilancio favorevole al club gialloblù per 5-2. Le uniche affermazioni dei tedeschi sono relative a due delle quattro partite complessivamente giocate in Germania: per 3-0 il 18 dicembre 2013 (gara della fase a gironi) e per 3-2 il 16 marzo 2022 (ritorno dei quarti di finale). A Trento la squadra della capitale ha vinto un solo set in tre apparizioni, quello relativo al 3-1 casalingo del 24 ottobre 2013; in seguito ci sono stati i 3-0 del 3 marzo 2021 e del 10 marzo 2022, in partite proprio dei quarti di finale. Il bilancio totale con le squadre tedesche, tenendo conto anche delle partite giocate con Friedrichshafen e Haching, è di dodici confronti con nove vittorie e tre sconfitte.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« A Berlino, nella gara d’andata giocata una settimana fa, siamo stati molto bravi ad esprimere una pallavolo di alto livello che ha indirizzato in ogni set il punteggio a nostro favore. Giovedì ripartiremo da zero, cercando di riproporre sin dall’inizio una prestazione analoga. Il nostro avversario possiede una rosa di giocatori di caratura internazionale che hanno già saputo battere Tours a domicilio in una partita simile a quella che disputeremo domani; anche se il 3-0 ottenuto in Germania è un risultato promettente siamo consapevoli che, per passare il turno ed accedere alla semifinale, servirà il nostro meglio sin dai primi scambi ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE (Berlin Recycling Volleys -Trentino Itas 0-3)-

Giovedì 29 Febbraio ore 20.30-

Trentino Itas- Berlin Recycling Volleys Arbitri: Ferreira (Por), Rogic (Serb)