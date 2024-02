Champions League: a Scandicci non riesce la rimonta passa l'Eczacibasi

FIRENZE- Non riesce l'impresa alla Savino Del Bene Scandicci che si arrende anche in casa, come all'andata, per 2-3 (25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15) al cospetto delle campionesse del mondo dell'Eczacibasi Istanbul. Un vero peccato perchè la squadra di Barbolini, che deve rinviare i sogni europei al prossimo anno, era andata in vantaggio 2-1 ma ha poi subito i ritorno dello squadrone turco, trascinate da una scatenata Boskovic che con 29 palloni vincenti ha fatto la differenza.