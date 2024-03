Champions League: Conegliano in semifinale, battuto il VakifBank

Sestetti annunciati: per le Pantere gialloblù Wolosz-Haak, Fahr-De Kruijf, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro; per le turche scendono in campo Ozbay-Thompson, Ogbogu-Gunes, Gabi-Frantti, libero Aykac.

Inizia forte la formazione turca con con Thompson ed Ogbogu, l’Antonio Carraro non si fa intimorire e davanti ad Palaverde soldout mette a segno 4 punti conditi da un muro di Robinson-Cook. Isabelle Haak vola alto per il 9-7. Ancora Thompson per la formazione di Guidetti, in questo primo set è lei a tenere a galla la formazione giallonera. Gabi con il primo ace del match riporta il +1 per il Vakifbank (9-10). Botta e risposta da entrambe le parti, si scalda anche “the queen” De Kruijf per il 13 a 12 Imoco. Ogbogu e Gabi fanno la voce grossa e sul 16 a 18 coach Santarelli chiama il primo timeout del match. Vola a +3 il VakifBank con l’attacco di Frantti, coach Santarelli ferma il parziale immediatamente; Haak con un attacco dei suoi inizia a ricucire lo svantaggio (18-20); altro attacco dell’ex del match Ogbogu, Fahr risponde ma il VakifBank vince il set 20 a 25.

Il secondo set inizia nel segno di Thompson e Plummer, Gabi mette la freccia (6-7) in un match che si sta giocando prevalentemente in equilibrio quest’oggi al Palaverde. Plummer mette a segno un punto stellare dopo una difesa da 10 di Haak, la formazione di casa oggi non riesce a scappare, un muro di Fahr scaldano le mani dei tifosi presenti al Palaverde che stanno dimostrando un calore incredibile questa sera. Frantti trova il mani fuori del muro gialloblu; De Kruijf e poi Plummer (7 punti nel set) impattano il punteggio sul 14 pari. Tocca a coach Guidetti chiamare timeout ora, due muri di Plummer danno il momentaneo vantaggio in questo secondo set; sale in cattedra Sara Fahr (6 punti nel set) e Guidetti sul 20 a 18 chiama timeout. Altro muro ed ora l’inerzia del set è tutta per l’Antonio Carraro, Plummer condisce il momento con un ace e +4 per le padrone di casa (22-18). Si chiude il set sul 25 a 18 Imoco.

Haak e Cook guidano le prime battute del terzo set, in questo momento ne mancherebbe solo uno per la qualificazione alla semifinale. Attacco e subito dopo ace di Robinson-Cook per il 5 a 3 Pantere. Ogbogu accorcia le distanze, Plummer non si fa intimorire e dalla prima linea trafigge le mani del muro turco. Cansu e Ogbogu piazzano un mini break; l’ace di Robinson-Cook e la murata dell’olandese De Kruijf controbattono ai punti della formazione turca. Coach Guidetti ferma subito il match sul 14 a 11 per non far scappare le pantere. Plummer in formato “the hummer”, raccoglie un cioccolatino di capitan Wolosz e mette a segno il suo undicesimo punto del match. Break di 4 punti firmato Vakifbank con Gabi che è l’ultima a mollare nelle fila turche, Fahr con due attacchi per il +3 Pantere. Guidetti chiama la seconda sospensione del set sul 20 a 17 Antonio Carraro. Ace di Plummer, il Palaverde impazzisce e alla fine del terzo set (25-19) è qualificazione automatica alle semifinali di CEV Champions League!

Garbage time nel quarto set, un po’ come nel basket. L’Antonio Carraro si è portata a casa la qualificazione ed ora bisogna solo espletare le pratiche fino a fine match. Coach Guidetti mette in campo le seconde linee, coach Santarelli vuole la vittoria per ringraziare il meraviglioso pubblico del Palaverde e le Pantere veleggiano fino alla fine: 25-16 il finale con un altro grande rush finale di Fahr (grande gara con 15 punti, 4 muri e il 71% in attacco) e Plummer (16 punti con 2 ace, 2 muri, il 57% in attacco) MVP del match.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore A.Carraro Imoco Conegliano)-« La chiave per vincere questa partita è stato il meraviglioso pubblico del Pala Verde che ci ha trascinato, un applauso a tutti i tifosi. Vedere gli spalti gremiti alle 18.30 di un giorno feriale è la dimostrazione di quanto la nostra gente sia attaccata a questa squadra e noi questa cosa la sentiamo. Sentivamo anche la pressione iniziale, sapevamo che dovevamo far bene, loro non avevano nulla da perdere. Sono partite molto aggressive al servizio, noi ci siamo innervosite abbiamo visto che non ci entrava la battuta, abbiamo fatto fatica in attacco e questo ci è costato il primo set. A quel punto ho detto alle ragazze non siamo questo, resettiamo, ripartiamo da zero, e lottiamo. Da quel momento abbiamo fatto delle cose molto, molto buone in tutti i fondamentali dando l’ennesima dimostrazione della forza di questo gruppo. Abbiamo in testa un obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo partita dopo partita, con loro abbiamo fatto due belle partite, vincendo in entrambe le occasioni per 3-1 e di questo sono molto orgoglioso ».

IL TABELLINO-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – VAKIFBANK ISTANBUL 3-1 (20-25; 25-18; 25-19; 26-16)

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO- Wolosz, Haak 19, De Kruijf 6, Fahr 15, Plummer 16, Robinson Cook 13, De Gennaro, Lubian, Gennari, Bugg, Piani ne, Bardaro, Lanier ne, Squarcini ne. All.Santarelli

VAKIFBANK ISTANBUL- Frantti 7, Ozbay, Aykac, Ogbogu 9, Gabi 13, Busa 4, Demirel ne, Karutasu 3, Thompson 9, Acar, Gunes 2, Cebecioglu 1, Van Aalen, Akbay. All.Guidetti

ARBITRI: Goncalves e Bensimon



Durata set: 25’,25’,25’,19’ Tot: 94’



MVP: Kathryn Plummer (A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5.103