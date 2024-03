Champions League: Milano-Fenerbahce domani la sfida all'Allianz Cloud

MILANO – Grande appuntamento domani, martedì 12 marzo, alle 20.00 all'Allianz Cloud, dove andrà in scena la semifinale di andata della CEV Champions League 2024 fra l’Allianz Vero Volley Milano e il Fenerbahce Opet Istanbul. L'atteso match sarà trasmesso in diretta su DAZN. Un momento unico per la prima squadra femminile del Consorzio, ma anche per tutti i tifosi per questa prima volta tra le migliori quattro squadre d’Europa. La risposta di pubblico sarà entusiasmante e la Vero Volley vuole emozionare ancora una volta i propri supporters.

Dopo aver superato agilmente i Quarti di finale, grazie alla doppia vittoria per 3-1 sia in casa che fuori contro ?ód?, le rosa ambiscono a conquistare il pass per l’atto finale della manifestazione. Sarebbe la decima volta per una formazione italiana. Per farlo, Milano è consapevole di dover esprimere la sua pallavolo migliore, spingendo forte al servizio e una correlazione muro-difesa solida, utile ad agevolare la fase break e a portarsi a casa un risultato prezioso in vista del ritorno, fissato martedì 19 marzo, alle ore 20.00 (18.00 italiane), al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Milano può vantare un record di 10 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 13 partite di Champions, curiosamente tutte per mano del VakifBank Istanbul. Paola Egonu (142 punti realizzati) è attualmente la capocannoniera dell’Allianz Vero Volley Milano e della CEV Champions League. Da segnalare anche il grande apporto difensivo della centrale USA Dana Rettke; ben 26 i muri vincenti realizzati in questa stagione, solamente uno meno di Jovana Kocic (CS Volei Alba BLA) prima in classifica tra le “best blockers”.

Chi passa il turno, affronterà la vincente dell’altro confronto italo-turco tra Imoco Conegliano ed Eczacibasi Dynavit.

LE AVVERSARIE | FENERBAHCE OPET ISTANBUL-

Si tratta di una prima volta assoluta tra le due formazioni in Champions League. La squadra turca è alla sua ottava partecipazione in Semifinale (terza consecutiva), mentre solamente per due volte è riuscita ad arrivare all’ultimo atto, l’ultima volta nella stagione 2011/2012, sconfitta per 3-0 dall’RC Cannes. Curiosità: il Fenerbahce ha vinto il primo set in tutte e otto le partite di Champions League in stagione. La formazione ospite aveva anche vinto tutte e sei le partite della fase a gironi senza perdere un set, mentre ai Quarti ha affrontato ed eliminato l’Allianz MTV Stoccarda, rimontando dopo la sconfitta per 3-2 patita in Germania. La top scorer della compagine turca è la russa Arina Fedorovtseva, autrice di 108 punti di cui ben 19 ace, che la pongono al secondo posto delle “best acers” alle spalle di Iris Vos (Asterix Avo Beveren) con 21. La Vero Volley potrà anche riabbracciare la schiacciatrice polacca Magdalena Stysiak, protagonista con la maglia del Consorzio nelle ultime due stagioni.

LE EX DELLA GARA-



Magdalena Stysiak – 2021/2022, 2022/2023

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Un match sicuramente importante, in una manifestazione con club di altissimo livello e tutti attrezzati per fare bene. Per questo per noi è una gioia essere arrivati fino a qui, ma sappiamo che domani dobbiamo scendere in campo e giocare con l’obiettivo di vincere. La nostra squadra è stata allestita per competere al massimo livello e non dobbiamo accontentarci di questo risultato, anche se di primissimo piano. Le nostre avversarie non hanno bisogno di presentazioni, hanno un roster importante e come noi vorranno arrivare in Finale. Sarà fondamentale cogliere un buon risultato in questa prima gara, per affrontare al meglio il ritorno al Burhan Felek Voleybol Salonu, che sarà una bolgia. Per farlo, dobbiamo resistere in ricezione e sfruttare al meglio i loro punti deboli ».



Le parole di Alessia Orro-

« Domani ci aspetterà una partita di alto livello, contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Aspettavamo questo incontro da tanto e domani dovremo scendere in campo con la miglior versione di noi. Ci accompagnerà il nostro pubblico, che sarà fondamentale in questa battaglia in una partita che si prospetta bellissima ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE-SEMIFINALE DI ANDATA-

Martedì 12 marzo ore 20.00-

Allianz Vero Volley Milano- Fenerbahce Opet Istanbul Arbitri: Helena Geldof (NED), Fabrice Collados (FRA)