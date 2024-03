Champions League: Conegliano nella tana dell'Eczacibasi per volare in finale

ISTANBUL (TURCHIA)- Un margine esiguo da difendere, il 3-2 dell'andata, per l'A.Carraro Imoco Volley nella semifinale di ritorno contro le Campionesse del Mondo dell'Eczacibasi. Tutto è ancora in ballo per la qualificazione alla finale di Champions League. Saròà decisiva la gara che andrà in scena domani ad Istanbul alle ore 17.00 (diretta DAZN) ad Istanbul.

Non sarà facile contro la fuoriclasse Boskovic e le sue agguerrite compagne vogliose di rivincita. In virtù del risultato dell'andata, per qualificarsi alla finale Conegliano (ancora imbattuta in Champions League dopo 9 gare giocate in questa stagione) domani serve una vittoria con qualsiasi risultato, ma non solo. Infatti in caso di vittoria 3-0 o 3-1 dell'Eczacibasi passerebbero le turche, ma in caso di vittoria domani per 3-2 delle padrone di casa si disputerebbe subito dopo il "Golden Set", un set di spareggio al 15 per decretare la finalista.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Gara1 è stata una partita bella e intensa, avvincente con ottime azioni e due squadre ricche di grandi campionesse che hanno giocato una pallavolo di alto livello, con molto agonismo e tensione. E' stata una partita faticosa sia per le squadre che per gli staff, ma un grande spettacolo di volley. Ci ha fatto piacere vincerla, ma sappiamo che il risultato dell'andata conta poco, anche con un risultato differente il nostro compito sarebbe stato quello di andare in Turchia a cercare di vincere la seconda partita, quella decisiva. Loro ci hanno fatto vedere la loro forza nella prima partita, in casa loro poi con l'aiuto del pubblico sarà ancora più difficile per noi fronteggiare la loro squadra che avrà motivazioni extra. Loro sono una delle squadre più potenti e fisiche del Mondo, hanno un attacco fortissimo e noi dovremo partire dalla difesa, dalla correlazione con il muro, dobbiamo essere ordinate ed equilibrate per limitare le loro bocche da fuoco. Inoltre rispetto a gara1 dobbiamo partire meglio, avere un approccio aggressivo dall'inizio e cercare di imporci anche in attacco, dove possiamo fare qualcosa di più rispetto alla gara di andata. Ci aspetta un'altra battaglia, certamente sarà una partita equilibrata e combattuta, noi faremo di tutto per portarla a casa e dedicarla ai nostri tifosi perchè la rimonta di gara1 è stata possibile anche grazie al loro grande sostegno e supporto incessante. Purtroppo non potranno esserci, ma giocheremo per loro ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALE DI RITORNO- (Andata A.Carraro Imoco Conegliano-Eczacibasi Istanbul 3-2)

Mercoledì 20 marzo Ore 17.00

Eczacibasi Istanbul-A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Ferreira (Por), Rodriguez-Machin (Spa)