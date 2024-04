Perugia, Trento, Piacenza e Monza giocheranno la Supercoppa '24/'25

Perugia infatti aveva già il diritto a partecipare alla prossima Del Monte® Supercoppa in virtù della vittoria della Del Monte® Coppa Italia 2024, liberando di fatto uno slot per la meglio classificata in Regular Season. Nell’altra Semifinale invece, sia Trento che Monza sono già certe dell’approdo in Supercoppa anche in caso di mancata Finale: l’Itas come migliore in Regular Season, la Mint Vero Volley come finalista di Coppa Italia. Per questo motivo sarà certamente “liberato” un altro slot per la meglio piazzata al termine della stagione regolare, rendendo certa la partecipazione di Piacenza (terza in Regular Season).

Per quanto riguarda le coppe europee, la Sir Susa Vim si è assicurata la partecipazione alla prossima Cev Champions League, mentre l’Allianz, esclusa dalla lotta Scudetto, parteciperà alla Finale 3° Posto contro la semifinalista perdente dall’altro lato del tabellone (una tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza). In palio l’accesso alla Cev Champions League per la vincente, mentre la perdente giocherà la CEV Cup.

QUALIFICAZIONE ALLA SUPERCOPPA 2024/25-



1° diritto: vincitrice Scudetto;



2° diritto: vincitrice Coppa Italia (Sir Susa Vim Perugia);



3° diritto: perdente Finale Scudetto;



4° diritto: perdente Finale Coppa Italia (Mint Vero Volley Monza).

Nel caso in cui più diritti fossero in capo alla medesima squadra o a più squadre, parteciperà/anno la/e migliore/i classificata/e al termine della Regular Season precedente.

I DIRITTI PER LE COPPE EUROPEE 2024/25-

Ecco ordinati di seguito i criteri di partecipazione alle prossime Coppe europee

(gli stessi che hanno stabilito le partecipazioni alle coppe 2023/24).

Itas Trentino, Sir Susa Vim Perugia, Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano, con l’approdo in Semifinale, si sono garantite un posto nelle prossime coppe europee (Perugia ed altre due squadre squadre in Champions, una in CEV Cup).

Champions League (3 partecipanti) con il seguente ordine di diritto:

1. Vincitrice Scudetto;

2. Perdente Finale Scudetto;

3. Vincente Finale 3° Posto.

CEV Cup (1 partecipante)

4. Perdente Finale 3° Posto (Allianz Milano contro la perdente tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza).

Challenge Cup (1 partecipante)

5. Vincitrice dei Play Off 5° Posto (una tra Gas Sales Bluenergy Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona, Valsa Group Modena, Cisterna Volley e Pallavolo Padova)