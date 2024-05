Coppa Italia A2: domenica 5 maggio il ritorno dei quarti di Finale

ROMA - Dopo le gare di andata dei Quarti , andate in scena mercoledì 1 maggio, le otto formazioni impegnate nella Coppa Italia di A2 Maschile torneranno in campo domenica 5 maggio per i decisivi incontri di ritorno. La particolare formula (andata, ritorno ed eventuale Golden Set) non darà altri appelli. Chi si qualifica prosegue la corsa verso la vittoria del trofeo chi perde chiude qua la stagione. Le semifinali sono in programma sabato 11 maggio al Palasport di Cuneo in vista della finalissima del giorno successivo sullo stesso campo. L’atto finale dei Quarti, invece, si aprirà domenica alle 18.00 con la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina, vincitrice 3-1 all’andata e Pool Libertas Cantù. Tre le sfide con prima battuta alle 19.00: l’Emma Villas Siena ospita la Consoli Sferc Brescia, che nel primo confronto si è imposta al tie-break, la Consar Ravenna deve difendere in casa il 3-1 ottenuto in Friuli dall’assalto della Tinet Prata di Pordenone, mentre la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, sconfitta all’andata in quattro set, ma intenzionata a raggiungere la Final Four da disputare sul proprio campo, deve ribaltare la situazione tra le mura amiche contro la Delta Group Porto Viro, che si conferma insidiosa come nei Play Off.

Prime a scendere in campo Yuasa Battery Grottazzolina, fresca di promozione in SuperLega Credem Banca, e Pool Libertas Cantù, a caccia di una rimonta esterna dopo la sconfitta casalinga in quattro set contro i marchigiani. I padroni di casa passano il turno anche con una sconfitta al tie-break, gli ospiti devono vincere 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi l’eventuale Golden Set. Nelle fila di Grottazzolina Claudio Cattaneo è alla presenza n. 200 in carriera, mentre Aleksandar Mitkov si avvicina ai 1000 punti. Sul fronte Pool Libertas Andrea Galliani intravede i 3000 punti in carriera (-22).

Apertissima la sfida del PalaEstra tra i padroni di casa dell’Emma Villas Siena e la Consoli Sferc Brescia. Il successo al tie-break ottenuto dai Tucani all’andata sul campo del San Filippo ha indirizzato l’ago della bilancia verso il team lombardo, ma la compagine toscana è riuscita a vincere due set in trasferta e può ribaltare completamente la situazione con un successo per 3-0 o 3-1, mentre una vittoria senese al fotofinish porterebbe i rivali al Golden Set con il vantaggio del fattore campo per l’Emma Villas nell’eventuale parziale di spareggio. Marco Pierotti è vicino ai 2500 punti in carriera (-25), mentre nel Club lombardo Alex Erati è a 2 block da quota 500.

In virtù del successo esterno per 3-1 nella sfida di andata, al Pala De André i beniamini di casa della Consar Ravenna possono staccare il pass per le Semifinali di Coppa Italia anche con una sconfitta al tie-break contro la Tinet Prata di Pordenone, che ha il compito di centrare una vittoria piena in Emilia Romagna per sperare in un’impresa nell’impresa, ovvero la riscossa finale al Golden Set con una prova di forza. Tra i padroni di casa Mattia Orioli in segue il punto numero 800 nelle manifestazioni della Lega Volley, mentre il regista ospite, Alberto Alberini, è a soli 2 punti dal traguardo dei 500 sigilli in carriera.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo deve sconfiggere la pressione e battere gli avversari ribaltando l’esito dell’andata se vuole accedere alla Final Four di Coppa che si giocherà nel weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio nel proprio palazzetto. A tramutare il cammino in una corsa a ostacoli in salita è una Delta Group Porto Viro combattiva, che dopo aver vinto la prima sfida vuole sorprendere gli avversari anche nel secondo atto. Il team veneto può staccare il pass per le Semifinali vincendo due set, mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 e, quindi, di situazione azzerata, le due squadre si giocherebbero il tutto per tutto al Golden Set. Tra gli ospiti Gabriel Garnica può raggiungere i 1000 punti in Italia, ne mancano tre.

PROGRAMMA E ARBITGRI DEL RITORNO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA A2-

Domenica 5 maggio 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Pool Libertas Cantù Arbitri: Vecchione, Autuori Andata 3-1

Domenica 5 maggio 2024, ore 19.00



Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Giglio, Chiriatti Andata 2-3

Domenica 5 maggio 2024, ore 19.00



Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Turtù, Cecconato Andata: 3-1

Domenica 5 maggio 2024, ore 19.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Marconi, Nava Andata 1-3