Starting Six: Conegliano campione di tutto

ROMA -Il trionfo di Conegliano che conquista la sua seconda Champions League nel derby fratricida con Milano è l’argomento della puntata odierna di Starting Six al femminile. La squadra di Santarelli ad Antalya, nella Superfinal ha completato in maniera trionfale la sua splendida stagione conquistando, dopo Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto anche il trofeo più ambito, il secondo della sua storia dopo quello del 2021, chiudendo con due sole sconfitte stagionali, entrambe al tie break nei Play Off Scudetto, a fronte di ben 48 vittorie, ampliando la propria bacheca che dal 2012 ad oggi è già arrivata alla cifra di 24 trofei. La sfida con Milano è stata una vera e propria battaglia, una partita condizionata dall’importanza della posta in palio, e condita da molti errori, da ambo le parti e che alla fine le pantere hanno fatto propria al tie break nel quale è emersa la maggiore abitudine alla vittoria ed ai match di alto livello delle venete. Il successo di Conegliano è il 18°, su 63 edizioni disputate, delle formazioni femminili italiane in Champions, e, con il successo di Trento nel maschile, l’undicesima doppietta donne/uomini, nella competizione. Milano, pur andandoci vicino, non è riuscita a spezzare l’egemonia di Haak e compagne che già l’avevano battute nelle finali di Supercoppa e Coppa Italia.

Overthestat pone l’accento, come sempre sui numeri. A Milano è mancata la miglior Egonu nonostante i 19 punti finali ma con solo il 27% in attacco e ben 11 errori finendo anche in panchina nel terzo set. Dall’altra parte della rete determinante invece il contributo di Haak (23 punti ed MVP dell’incontro).

Nella rubrica Talent Scout il dovuto tributo alla centrale olandese Robin de Kruijf al suo ultimo atto con Conegliano. Firmando 6 punti è diventata l’All Time scorer della società veneta con ben 2567 palloni vincenti nei suoi otto anni di militanza. Applausi dovuti anche per Sara Fahr entrata ed uscita dal palazzetto turco con le stampelle per una distorsione rimediata in settimana ma che ha dato il suo contributo in campo realizzando anche nove punti.