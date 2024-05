Starting Six:Trento sul tetto d'Europa

ROMA-Starting Six di questo martedì interamente dedicato, e non potrebbe essere altrimenti, al trionfo in Champions League di Trento che, dopo tredici anni dall’ultima volta e dopo ben tre finali perse di cui le ultime due consecutive contro lo Zaksa, ha conquistato il massimo trofeo continentale superando i temuti polacchi dello Jastrzebski Weigel, surclassati in tre set al termine di una sfida a senso unico. Per il club di via Trener si tratta del quarto successo al pari di Modena e Trento. Nel racconto, attraverso le immagini, di Pasquale Di Santillo ed Eleonora D’Alessandro, riviviamo le emozioni di Antalya. Partita perfetta della squadra di Soli che con il rientro di Sbertoli in regia e di Lavia in ricezione ed in attacco, ha ritrovato quegli equilibri di squadra che, dopo una regular season trionfale, si erano inceppati nei Play Off costando a Michieletto e compagni scudetto e terzo posto.