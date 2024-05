Coppa Italia A2: a Cuneo domani il via alla Final Four

CUNEO - Tutto pronto nel Palasport di Cuneo per la Final Four di Coppa Italia di A2 che partirà domani con la giornata dedicata alle semifinali. Per la prima volta nella storia il trofeo di categoria con la coccarda tricolore si disputa a fine campionato, con in palio il secondo pass per la Del Monte ® Supercoppa A2.

Il calendario delle Semifinali prevede un primo match alle 17.00 tra la Yuasa Battery Grottazzolina e la Consar Ravenna, che hanno eliminato rispettivamente Cantù e Prata nei Quarti. Alla vigilia del remake della Semifinale Play Off, la società marchigiana, che ritrova nuovamente da avversario un fresco ex come Filippo Bartolucci, è avanti nei precedenti con il sodalizio romagnolo (5-2). Il secondo incontro vede in campo alle 19.30 la Consoli Sferc Brescia, qualificata a discapito di Siena nei Quarti, e Delta Group Porto Viro, capace di eliminare Cuneo a un passo dalla Final Four sbarrando la strada ai piemontesi padroni di casa. I Tucani, vittoriosi 5 volte su 6 incroci contro la rivale veneta, attendono i 2000 attacchi vincenti di Niels Klapwijk in Italia (-15). Nei due roster sono presenti un ex per parte: Alex Erati e Giacomo Bellei.

Le due formazioni che usciranno vittoriosi dai due faccia a faccia del giorno precedente si misureranno nella Finale in programma domenica 12 maggio, alle 17.30, sullo stesso campo.

La Del Monte® Coppa Italia A2, come per gli eventi firmati Lega Pallavolo Serie A, prevede una variazione rispetto agli standard di gara del campionato: gli allenatori avranno a disposizione un solo time out per ogni set.

Il programma-

Semifinali – Del Monte® Coppa Italia A2

Sabato 11 maggio 2024, ore 17.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Consar Ravenna



Sabato 11 maggio 2024, ore 19.30



Consoli Sferc Brescia – Delta Group Porto Viro



Finale – Del Monte® Coppa Italia A2



Domenica 12 maggio 2024, ore 17.30