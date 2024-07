Coppe europee: sorteggiati i gironi della Cev Champions League

ROMA- Sono stati resi noti i gironi per l’edizione 2025 della CEV Champions League, che ai nastri di partenza vedrà tre formazioni della SuperLega Credem Banca, ovverosia: Sir Sicoma Monini Perugia , Vero Volley Monza e Allianz Milano.

I Campioni d’Italia in carica sfideranno Halkbank Ankara (TUR), Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA) e Jihostroj Ceske Budejovice (CZE). Questi invece gli avversari di Vero Volley Monza, in attesa della formazione che vincerà il terzo turno dopo le qualificazioni: Helios Grizzlys Giesen (GER) e Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR). Di seguito, invece, gli incontri che attendono Allianz Milano, anch’essa in attesa della squadra che si qualificherà alla Champions League dopo il terzo turno: Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) e Knack Roeselare (BEL).

I gironi completi della prossima CEV Champions League

(In grassetto le formazioni italiane)

Pool A: Berlin Recycling Volleys (GER), Projekt Warszawa (POL), Greenyard Maaseik (BEL), ACH Volley Ljubljana (SLO).

Pool B: Vero Volley Monza (ITA), Helios Grizzlys Giesen (GER), Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR), Winner Matches 3rd Round CLVM 27/28.

Pool C: Aluron CMC Warta Zawiercie (POL), Allianz Milano (ITA), Knack Roeselare (BEL), Winner Matches 3rd Round CLVM 25/26.

Pool D: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA), Halkbank Ankara (TUR), Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE).

Pool E: Jastrzebski Weigiel (POL), SVG Luneburg (GER), Chaumont VB 52 (FRA), Levski Sofia (BUL).