Al Palasport di Roma la sfida Conegliano-Milano in Supercoppa

La Lega Femminile ha scelto la sede che fu già teatro della Coppa Italia 2022. Diverse stelle della Nazionale azzurra reduci dalla VNL e dai Giochi Olimpici 2024, l’esordio di Gabi e Zhu con la maglia delle pantere e quello di Danesi e coach Lavarini con le meneghine, la sfida tra due tra i migliori opposti al mondo come Egonu e Haak; un evento che si preannuncia imperdibile, tra due formazioni protagoniste di scontri epici negli ultimi anni, non ultime le tre finali della passata stagione in Supercoppa, Coppa Italia e CEV Champions League.

Le parole di Fabrizio Lingesso, Direttore Marketing Fineco-

« Siamo molto felici di supportare come Title Sponsor la Supercoppa di quest’anno nell’ambito del percorso intrapreso da Fineco a sostegno della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ci sentiamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire alla diffusione del volley, uno sport sempre più amato in Italia e che siamo convinti possa ispirare le generazioni più giovani con valori quali lavoro di squadra, sana competizione, lealtà e rispetto delle regole: gli stessi che da sempre animano la nostra banca e guidano il nostro percorso di crescita ».

Le parole di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport -

« Innanzitutto vorrei ringraziare i partner ed in particolare Fineco, per la prima volta Title Sponsor della Supercoppa italiana di Volley Femminile. Siamo estremamente felici di tornare a Roma supportati dalle istituzioni locali e sportive. Siamo anche convinti che la Supercoppa Fineco organizzata a Roma, dopo il grande eco mediatico delle Final Four di Coppa Italia di due anni fa, rappresenti il palcoscenico ideale per accogliere il grande pubblico della pallavolo che parteciperà con entusiasmo, rendendo questo appuntamento ancor più straordinario ».

Le parole del presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris-

« Roma rappresenta sempre un luogo speciale, sarà una sfida entusiasmante tornare nella Capitale con la possibilità di riempire uno dei palazzetti più iconici d’Italia. Ringraziamo le istituzioni locali e sportive per il supporto che ci hanno già dato e che continueranno a darci fino al 28 settembre. La Supercoppa Fineco sarà un evento unico, in cui si affronteranno due delle migliori formazioni del panorama italiano e internazionale, finaliste dell’ultima CEV Champions League, e siamo convinti che aprirà in grande stile la stagione 2024-25, che ci auguriamo piena di soddisfazioni ».