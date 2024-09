In Campidoglio il taglio del nastro della Wevza Cup

La prestigiosa manifestazione sarà curata dalla società giallorossa, su incarico di Wevza e Cev, con il supporto della FIPAV e il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Una squadra romana tornerà a giocare una competizione internazionale di pallavolo dopo ben 27 anni. Parteciperanno 6 squadre (2 francesi, 2 spagnole, 1 svizzera e la Roma Volley in rappresentanza dell’Italia) per 5 giorni di gara, dal 18 al 22 settembre, con 10 partite in totale.

La Roma Volley è stata inserita nella Pool B, dove incontrerà prima le francesi del Terville Florange (mercoledì 18 settembre) e poi le svizzere del Volleyball Academy Bülach (venerdì 20 settembre), entrambe le gare con fischio d’inizio alle ore 20.30. Nella Pool A, invece, figurano un’altra compagine francese (Béziers) e due spagnole (Kiele Socuéllamos e Heidelberg Volkswagen Las Palmas).

Il ritorno del grande volley nella Capitale avrà il suo epilogo nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre con le semifinali e le finali.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale), Cesare Pizzuto (Presidente del Comitato Organizzatore e CEO di SMI Technologies & Consulting), Luciano Cecchi (Vicepresidente FIPAV), Roberto Mignemi (Direttore Generale della Roma Volley) e Pietro Mele (Presidente della Roma Volley).

Prima delle foto di rito, infine, hanno preso la parola anche la Direttrice Sportiva Barbara Rossi, il Capo Allenatore Giuseppe Cuccarini e la nuova capitana Michela Rucli.

Le parole di Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale-

« Ospitare questo trofeo internazionale al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano è un grande orgoglio per la nostra città. Un anno fa l’impianto era abbandonato, oggi è un gioiellino che tra pochi giorni vedrà affrontarsi alcune tra le migliori squadre femminili europee per la WEVZA Cup. Ringrazio la Roma Volley per l’impegno: un trofeo internazionale nel volley femminile manca a Roma da 27 anni, sarebbe bello se potessimo festeggiarlo tutti insieme. Colgo l’occasione per fare l’in bocca al lupo alla squadra e alla società per il nuovo campionato. C’è un grande entusiasmo in città per la Roma Volley e lo dimostrano i 228 abbonamenti venduti, più del doppio rispetto al dato di settembre dell’anno scorso: si è creata davvero una famiglia e spero che il tifo del PalaTiziano possa fare ancora la differenza ».

Le parole di Cesare Pizzuto Presidente del Comitato Organizzatore e CEO di SMI Technologies & Consulting-

« La WEVZA Cup non è solo una competizione, ma una tappa significativa verso la Challenge Cup, un torneo prestigioso che vedrà i vincitori confrontarsi su un palcoscenico internazionale, oltre i confini dell’Italia. È un momento di crescita, di sfida, e di preparazione per affrontare nuovi orizzonti. Un’opportunità per la nostra squadra di dimostrare il proprio valore e continuare un percorso che porterà Roma e l’Italia su una scena sportiva più ampia. Sostenere lo sport in una città come Roma ha un valore che va oltre il campo da gioco. Lo sport ha il potere di unire le persone, di migliorare il tessuto sociale, e di dare nuove energie a un territorio. È un motore di inclusione, salute, e benessere. E lo sport femminile, in primis, merita sempre più spazio e riconoscimento perché le nostre atlete sono un esempio di determinazione e forza che ispira. SMI sostiene lo sport perché ci insegna il valore dell’impegno. Le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi ci hanno mostrato che, ancor più dell’arrivo, conta il percorso che fai per arrivare alla meta. In particolare, sosteniamo la pallavolo perché a questo sport siamo legati emotivamente. La pallavolo è uno sport di squadra, ma con una dinamica unica: in campo ci sono sei persone, ma solo tre possono toccare la palla durante un’azione. Questo richiede strategia, cooperazione e una perfetta sintonia tra i giocatori. Sapere quando essere protagonisti e quando rimanere un passo indietro per il bene del gruppo ».

Le parole di Luciano Cecchi Vicepresidente FIPAV-

« È evidente che siamo di fronte ad una nuova avventura per la Roma Volley che, come Federazione, abbiamo supportato dal primo momento. Sembrava impossibile organizzare a Roma un evento di questo tipo ed è stato difficile convincere le squadre di altre nazioni a raggiungerci, ma siamo riusciti a portare a casa nostra la WEVZA Cup. Questi sono eventi che contribuiscono alla costruzione di un percorso che mi auguro diventi di respiro sempre più internazionale. Si lavora affinché riusciamo ad andare oltre questa competizione. L’obiettivo è prepararsi ad un’altra avventura che continui a portare il nome di Roma in giro per l’Europa. Devo dire, però, che la possibilità di ospitare queste manifestazioni arriva da un lavoro congiunto che stiamo realizzando con l’amministrazione comunale e, in particolare, con l’Assessore Alessandro Onorato. Non ricordo un periodo così ricco per Roma e questo è importante perché il movimento sportivo della pallavolo merita tutto ciò che sta raccogliendo. Quando c’è un’amministrazione comunale sensibile, le esperienze del singolo si mettono a disposizione della città, permettendo di costruire cose positive. Sono contento che Cesare Pizzuto sia presidente del comitato organizzatore perché significa che non è un semplice sponsor per la Roma Volley, ma un vero e proprio partner. Ora non resta che fare un grande in bocca al lupo alla squadra per il torneo ».

Le parole di Roberto Mignemi Direttore Generale Roma Volley-

« La WEVZA CUP è importante per la Roma Volley perché segna un ulteriore step di crescita per il club. Una crescita faticosa e per molti incredibile: siamo sempre stati accompagnati dalla voce nascosta ‘ma a Roma non si può fare’ ed invece siamo arrivati a portare la Roma Volley a giocare una competizione europea! Per la prima volta, al settimo anno di Serie A1, giochiamo due stagioni di seguito nello stesso impianto. E che impianto! Il Palazzetto dello Sport è davvero magico e saremo sempre grati all’Assessore Onorato e a Roma Capitale per aver riaperto un luogo così importante per lo sport romano. Questa manifestazione è di grande rilievo anche per tutto il panorama sportivo romano perché riteniamo che anche altre discipline, tra cui in primis il basket, debbano ritornare a giocare manifestazioni di questo livello e che ci debba essere un’importante sinergia tra club, istituzioni e tessuto imprenditoriale per far crescere lo sport capitolino. Allo stato attuale, la sinergia con il tessuto imprenditoriale sta migliorando ma, purtroppo, non è ancora sufficiente. Non è facile trovare imprenditori illuminati come SMI o Crown Tours che capiscano la valenza positiva per loro nell’aiutare lo sport romano. Tuttavia, proprio in virtù di queste difficoltà, noi della Roma Volley conosciamo un’unica strada: progettare sogni e provare a realizzarli per far sì che ci si debba accorgere di noi ‘per forza’. Dunque, proviamo a vincere questa coppa! ».

Le parole di Pietro Mele Presidente Roma Volley-

« La Roma Volley nasce da due sognatori e la WEVZA Cup è un sogno a cui stiamo cercando di dare continuità. Siamo tornati nel massimo campionato nazionale, da neopromossa abbiamo conquistato i playoff scudetto e adesso abbiamo l’opportunità di organizzare e partecipare a una coppa europea. Per lo sport romano è una grande vincita e per noi è un altro sogno che si avvera. Dobbiamo ringraziare Roma Capitale, gli imprenditori che credono in noi e tutti coloro con cui negli anni abbiamo collaborato per arrivare a questo. Ci aspettano cinque giornate importanti, dove affronteremo squadre di livello internazionale, e sarà sicuramente uno spot meraviglioso per tutta la città. Non ci precludiamo nulla, ci stiamo impegnando per vincere questa competizione non solo per noi stessi, ma anche per regalare una grande soddisfazione a tutti coloro che a Roma amano la pallavolo e dedicano tempo e sacrifici a questo magnifico sport ».