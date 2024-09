Courmayeur Cup: spettacolo fra Milano e Scandicci, la spunta Egonu

Attenzione alta al momento dei sestetti, i primi della nuova stagione. Milano scende in campo con la diagonale Orro-Egonu, Sylla-Daalderop, Danesi-Heyrman e il libero Gelin, mentre Scandicci risponde con Gennari-Antropova, Nwakalor-Carol, Ruddins-Herbots e libero Castillo. Primo set tirato nelle fasi iniziali, poi le ragazze di coach Lavarini prendono il largo e chiudono 17-25 con ultimo punto di Egonu, top scorer della frazione con 8 palloni a terra davanti ai 6 di Antropova. Bene anche Heyrman con 3 muri.

Più equilibrato il secondo set, dove brilla una Castillo già in splendida forma, ma la formazione agli ordini di Stephane Antiga pecca di precisione in attacco (8% di efficienza) e lascia l’opportunità alle milanesi di chiudere 23-25 ancora con una zampata di Egonu. Sette i punti per l’opposta azzurra, uno in più della pari ruolo rivale, ma buono anche il contributo delle schiacciatrici, con 4 punti a testa da Sylla e Daalderop.

Terzo set partenza a razzo di Milano, che domina la prima metà di parziale lasciando intendere una veloce conclusione sul 9-16. Ma basta un piccolo calo per rimettere in partita Scandicci, che non si lascia sfuggire l’occasione e impatta nel finale, riuscendo poi ai vantaggi (26-24) a conquistare l’1-2. Determinanti i 6 punti di Herbots con il 50% e la grande efficacia in ricezione di squadra (78%).

Semplicemente mozzafiato il quarto set, che di certo non è sembrato quello di un torneo amichevole: punto a punto infinito, con giocate pazzesche da un lato e dall’altro in difesa e in attacco. Il risultato è stato un 35-33 che ha lasciato senza parole il pubblico del Courmayeur Sport Center e che ha portato Scandicci al sorprendente pareggio sul 2-2. Molteplici gli highlights della frazione, dagli 8 punti di Antropova fino ai 7 muri di squadra (contro 1) di Scandicci, dai tuffi di Castillo agli attacchi di Egonu (7 punti), Sylla (6) e Cazaute (4).

Il tie-break inizia in equilibrio, poi a ritrovare le certezze perdute è Milano, che nonostante i tentativi delle toscane riesce a portarsi a casa il gioco corto agguantando la finale, in programma domani, sabato 21 settembre, alle ore 20.30 su Rai Sport. L’avversaria uscirà fuori dal match tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, in diretta su Rai Sport dalle 20.30 di quest’oggi.

I protagonisti-

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « Oggi è stato un buon banco di prova; siamo state brave a lottare su ogni pallone quando la gara si è fatta intensa. Dobbiamo iniziare a imparare da queste partite: dalle cose buone che si sono viste e soprattutto da quelle meno buone. Supercoppa? Siamo motivate, in allenamento c’è tanta competizione che alza la qualità delle giocate; sono fiduciosa ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE VOLLEY – NUMIA VERO VOLLEY MILANO: 2-3 (17-25, 23-25, 26-24, 35-33, 12-15)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins 6, Villani n.e., Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 5, Graziani 2, Nwakalor 9, Carol 7, Baijens n.e., Antropova 29, Mingardi 2, Gennari 4. All.: Antiga S.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 5, Gelin (L1), Guidi n.e., Marinova n.e., Heyrman 7, Guerra n.e., Orro 2, Danesi 10, Konstantinidou n.e., Fukudome n.e., Kurtagic 2, Sylla 17, Egonu 32, Daalderop 12. All.: Lavarini S.

Durata Set: 24′, 31′, 29′, 41′, 17′ Tot:142’