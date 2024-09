Torneo Wevza: la Roma batte l'Academy e vince la Pool B

ROMA - Roma vola in semifinale del Torneo Wevza . La formazione di Cuccarini, davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport, batte 3-0 (25-18; 25-12; 25-11) le svizzere del Volleyball Academy Zürich, al termine di una partita giocata in scioltezza chiudendo a punteggio pieno la Pool B.

Dopo una prima frazione portata a casa senza strafare, le Wolves mettono il piede sull’acceleratore nel secondo set e non permettono mai più alle avversarie di rientrare in partita. Buone indicazioni per coach Cuccarini, che ha ruotato quasi tutte le giocatrici a sua disposizione e ottenuto le risposte desiderate da coloro che avevano giocato meno o non erano state impiegate nella vittoria all’esordio.

MVP dell’incontro Margherita Muzi, che ha dettato i tempi di una vittoria mai in discussione davanti al calore del Palazzetto dello Sport, che per l’occasione ha ricevuto la visita dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. Non c’è tempo però per i festeggiamenti perché domani pomeriggio, alle ore 17:00, le giallorosse torneranno in campo per la prima semifinale contro le francesi del Béziers VB, seconde nella Pool A. Servirà il pubblico delle occasioni importanti. A seguire si svolgerà la seconda semifinale, dove le spagnole del CD Heidelberg Volkswagen se la vedranno con un’altra compagine transalpina, il Terville Florange OC.

Il tabellino-

ROMA VOLLEY – VOLLEYBALL ACADEMY ZURICH 3-0 (25-18; 25-12; 25-11)



ROMA VOLLEY : Provaroni 5, Salas 4, Ciarrocchi, Rotar 9, Rucli 5, Adelusi 7, Cicola, Schölzel 5, Melli, Zannoni, Mirkovi?, Orvošová 5, Muzi 1, Costantini 5. All. Giuseppe Cuccarini

VOLLEYBALL ACADEMY ZURICH: Morandi, Wenger, Licka, Mäder 5, Hindgren, Schibli 3, Kellenberger, Zuvic, Kuch, Lüthi 1, Zingg 1, Lohrer, Koutsogiannakis 9, Stewart 3. All. Robin De Bont

ARBITRI: Adrien Isnard, Juan Antonio Erce Alvarez

Spettatori: 200

Durata set: 21’, 21, 20’. Tot: 62'

MVP: Margherita Muzi (Roma Volley)

Impianto: Palazzetto dello Sport di Roma