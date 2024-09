Trofeo Wevza: la Roma batte il Beziers e domani può conquistare l'Europa

ROMA-Non era scontato ma la Roma Volley è riuscita a conquistare la finale della Wevza Cup 2024 e domani potrà giocare, davanti al pubblico amico, per conquistare un posto nella prossima Challenge Cup. Le Wolves stasera hanno dovuto faticare per battere le francesi del Béziers VB, domate solo al termine di quattro set molto combattuti per 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-16). Domani le giallorosse affronteranno la vincente tra CD Heidelberg Volkswagen e Terville Florange OC per chiudere i conti e per riportare la Capitale nelle Coppe Europee dopo 27 anni.