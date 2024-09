La Supercoppa la alza ancora Perugia

FIRENZE- La Sir Susa Vim Perugia inizia la stagione conquistando la 'sua' Supercoppa, trofeo che i Block Devils hanno vinto per la sesta volta, la terza consecutiva, dopo quelle alzate a dopo Cagliari e Biella. Il successo della squadra di Lorenzetti è arrivato dopo una lunga ed emozionante battaglia con l'Itas Trento che si è arresa, dopo aver condotto per 2-1, al tie break per 3-2 (25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9).

Non bastano a Trento i 24 punti di Gabi Garcia e i 18 muri punto per scardinare la forza dei perugini, che hanno avuto in Ishikawa, premiato Del Monte® MVP della Finale da Massimo Righi, Presidente della Lega Pallavolo, un fattore fondamentale per la rimonta.

I tifosi umbri e trentini hanno gremito il palasport toscano (3800 spettatori e sold out) e seguito con partecipazione le fasi di una partita che si è rivelata un vero e proprio spettacolo per gli amanti della pallavolo.

Prima dell’inizio del riscaldamento il pubblico che già gremiva gli spalti dell’impianto fiorentino è stato deliziato dall’esibizione dei Bandits, crew di breakdance, campione d’Italia di Breakdance.

Anche oggi erano presenti a Palazzo Wanny i membri della Andrea Bocelli Foundation, nuova charity partner della Lega Pallavolo Serie A, una fondazione che ha come mission la volontà di garantire un impegno concreto per le nuove generazioni con un programma rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni per la crescita personale e la valorizzazione dei talenti.

Dopo l’inno di Mameli al fischio d’inizio di Dominga Lot, coadiuvata da Andrea Pozzato (terzo arbitro Giardini, al video check Alessandro Cerra), i sestetti in campo erano quelli prevedibili, visto che Fabio Soli non ha recuperato Kamil Rychlicki e ha schierato Gabi Garcia in diagonale con Sbertoli, Michieletto e Lavia in posto quattro, Kozamernik e l’ex Flavio al centro e Laurenzano libero; dall’altra parte della rete Angelo Lorenzetti ha scelto Ishikawa e Semeniuk in posto quattro, Giannelli in regia con Ben Tara opposto, Russo e Loser al centro e Colaci libero.

Fin dalle prime battute c’è spettacolo in campo con Ishikawa da una parte e Flavio ( per lui 4 blocks nei primi 10 punti trentini), dall’altra (8-10), poi Russo e Giannelli assieme ad un ottimo turno in battuta di Semeniuk lanciano la Sir Susa Vim che mette a segno otto punti in fila (dall’11-14 al 19-14). Nel finale di set è ancora Ishikawa ad essere decisivo (25-18).

Ancora partenza sprint dell’Itas nel secondo set (6-10) e vantaggio mantenuto fino al 9-15. Lorenzetti toglie Ben Tara per Herrera, gli umbri si riavvicinano fino al 19-23 poi il quinto muro di Flavio Gualberto pareggia i conti (19-25).

C’è il sestetto di Soli avanti anche nel terzo set con Michieletto in evidenza e i muri di Kozamernik (7-11, ace di Garcia e time out Lorenzetti). I campioni d’Europa rimangono avanti e uno spettacolare colpo di tacco in difesa di Sbertoli trasformato in punto da Michieletto porta a sette i punti di vantaggio dell’Itas (13-20). Michieletto, 4 punti nel set con l’80%, non fallisce la palla dell’1-2 in un set in cui Kozamernik ha messo a segno 4 muri punto sui 6 totali di Trento.

Spettacolo ed applausi per entrambe le compagini in avvio di un quarto set che la Sir Susa Vim deve per forza vincere per non abdicare: Ben Tara suona la carica dal servizio (10-7, time out Soli). I campioni d’Italia vogliono il quinto set e lo ottengono (25-17, errore al servizio di Bristot).

Nel set decisivo Trento è colpita dalla rimonta bianconera (3-0, time out Soli), la Sir Susa Vim cambia campo sull’8-4 e non conosce più ostacoli. Il punto del successo è di Ishikawa (15-9).

Per primi sono stati premiati gli arbitri della Finale da parte dell’Assessora allo Sport del comune di Firenze, Letizia Perini, mentre la targa e le medaglie alla seconda classificata, l’Itas Trentino, sono state consegnate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e dal Vicepresidente di Lega Pallavolo Serie A e Presidente di Verona Volley Stefano Fanini.

È toccato poi al presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e al presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, mettere al collo ai Campioni d’Italia le medaglie per il primo posto.

Infine, Allegra Boiardi, Marketing Specialist della Del Monte® Italia, assieme a Giuseppe Manfredi e Massimo Righi, consegnano nelle mani di Simone Giannelli, capitano della Sir Susa Vim Perugia, il trofeo della Del Monte® Supercoppa tra il tripudio dei Sirmaniaci.

I protagonisti-

Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia)- « Per vincere questa Finale abbiamo dato il meglio di noi stessi. Siamo partiti molto bene, loro un po’ meno ma poi ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere in partita, cosa che a questo livello non è facile. Adesso festeggiamo questa coppa ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Nel quarto set abbiamo avuto fretta di chiudere le azioni, eravamo in un momento in cui stavamo giocando molto bene: è un merito da dare ai ragazzi perché per buona parte della partita abbiamo giocato come volevamo. Di fronte avevamo una grande squadra che non lascia nulla fino all’ultimo punto della partita. Per noi è stato comunque importante metterli in difficoltà ».

Il Tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-2 (25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ishikawa 20, Loser 6, Ben Tara 14, Semeniuk 15, Russo 7, Piccinelli (L), Cianciotta 0, Herrera Jaime 1, Colaci (L). N.E. Candellaro, Zoppellari, Plotnytskyi. All. Lorenzetti.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Lavia 9, Resende Gualberto 12, Garcia Fernandez 24, Michieletto 11, Kozamernik 6, Pesaresi (L), Bristot 0, Magalini 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Pellacani, Bartha. All. Soli.

ARBITRI: Lot, Pozzato.

Durata set: 27′, 27′, 27′, 27′, 18′; tot: 126′.

MVP:Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3800 (Sold out)

L’Albo d’oro-

1996 – Alpitour Traco CUNEO

1997 – Casa MODENA Unibon

1998 – Sisley TREVISO

1999 – TNT Alpitour CUNEO

2000 – Sisley TREVISO

2001 – Sisley TREVISO

2002 – Noicom Brebanca CUNEO

2003 – Sisley TREVISO

2004 – Sisley TREVISO

2005 – Sisley TREVISO

2006 – Lube Banca Marche MACERATA

2007 – Sisley TREVISO

2008 – Lube Banca Marche MACERATA

2009 – CoprAtlantide PIACENZA

2010 – Bre Banca Lannutti CUNEO

2011 – Itas Diatec TRENTINO

2012 – Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2013 – Diatec TRENTINO

2014 – Cucine Lube Banca Marche TREIA

2015 – DHL MODENA

2016 – Azimut MODENA

2017 – Sir Safety Conad PERUGIA

2018 – Azimut Leo Shoes MODENA

2019 – Sir Safety Conad PERUGIA

2020 – Sir Safety Conad PERUGIA

2021 – Itas TRENTINO

2022 – Sir Safety Susa PERUGIA

2023 – Sir Susa Vim PERUGIA

2024 – Sir Susa Vim PERUGIA