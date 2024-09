Wevza Cup: Roma l' Europa è tua, battuto il Las Palmas

ROMA- La Roma del volley torna in Europa e lo fa per merito delle wolves di Giuseppe Cuccarini che vincono, davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, la WEVZA Cup 2024 e conquistano un posto nella prossima CEV Challenge Cup 2024/2025.

Per le giallorosse si tratta del primo trofeo europeo della storia, maturato al termine di un’emozionante finale vinta per 3-1 (27-25; 21-25; 25-21; 25-18) sulle spagnole del CD Heidelberg Volkswagen, un avversario ostico e molto ben organizzato. La gara si apre all’insegna del grande equilibrio, con le due squadre che si studiano e giocano punto a punto fino al 25-25. A cambiare l’inerzia della sfida è Marie Schölzel, che con un primo tempo e un muro chiude la prima frazione sul 27-25 per le giallorosse.

Nel secondo set partono meglio le spagnole, che trovano un primo allungo sul 9-5 e si mantengono a distanza di sicurezza sul 16-12. Gli attacchi di Wilma Salas ed i prodigiosi recuperi di Giorgia Zannoni (MVP della competizione) riportano le giallorosse in parità (16-16), prima che le ragazze di coach Santiago Guerra rimettano di nuovo la freccia per il 25-21.

Nel terzo set, dopo un’iniziale fase di stallo, il punto di Michela Rucli e l’ace di Sladjana Mirkovi? valgono il 12-10. Le spagnole non mollano e trovano il pari (17-17) ma l’ingresso di Amélie Rotar e le schiacciate di Salas (MVP e top scorer dell’incontro) consentono alla squadra di coach Giuseppe Cuccarini di scappare sul 25-21. I

l quarto set è un tripudio giallorosso, con le Wolves che controllano agevolmente il gioco, mostrando autorevolezza e solidità sia in attacco che in difesa fino al 25-18 conclusivo su un avversario certamente non arrendevole.

Finalmente, davanti agli oltre 1000 spettatori giunti al Palazzetto dello Sport, la Roma Volley può festeggiare con la capitana Rucli ad alzare la coppa insieme alla squadra e alla dirigenza e sotto gli occhi dell’Assessore ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e del Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo Luciano Cecchi.