Starting Six: la Supercoppa la alza ancora Perugia

ROMA- La rubrica al maschile, condotta da Pasquale Di Santillo e Eleonora D'Alessandro, oggi ci racconta del terzo trionfo consecutivo di Perugia nella Supercoppa Maschile. Il primo trofeo stagionale è andato ai Block Devils, che hanno iscritto il loro nome per la sesta volta nell'albo d'oro, al termine di un' accesa finale che ha visto Giannelli e compagni rimontare dal 2-1 ed imporsi al tie break sull'Itas Trento. Sfida dagli alti contenuti agonistici fra due formazioni che sono pronte a duellare nelle competizioni più importanti. L'atto conclusivo a Palazzo Wanny è stato preceduto dalle semifinali nel sabato nelle quali Perugia ha dovuto lottare per battere Piacenza e poi Trento demolire Monza, riscattando parzialmente la sconfitta in semifinale Play Off dello scorso anno.