Supercoppa: MIlano sfiora l'impresa ma vince sempre Conegliano

ROMA- La Numia Milano sfiora ancora una volta la grande impresa ma ancora una volta deve riporre sul più bello i sogni di gloria. La Supercoppa prende ancora una volta la strada di Conegliano che, per l'ottava volta, conquista quello che è il primo trofeo della stagione. In un PalaEur gremito in ogni ordine di posti la squadra di Lavarini, scesa in campo priva di Paola Egonu , ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, è andata in vantaggio due volte ma poi, la forza d'animo e la classe delle ragazze di Santarelli ha ribaltato la situazione. Finisce 3-2 (20-25, 25-16, 21-25, 25-23, 15-11) per la Prosecco Doc ma entrambe le squadre sono uscite dal campo fra gli applausi degli 11000 Palazzo romano, consapevoli di aver assistito solo all'anteprima di quella che sarà un stagione stellare.

Sorpresa nei sestetti iniziali del match, Milano deve fare a meno della sua star appiedata da una tonsillite, quindi coach Lavarini schiera Cazaute come opposto con Orro palleggiatrice, al centro Heyrman-Danesi, Daalderop e Sylla schiacciatrici, libero Fukudome.

Dopo una fase di equilibrio totale il primo minibreak è di Milano con Cazaute che firma il 9-11, ma punta nell’orgoglio subito Conegliano piazza un break 3-0 con Gabi e Haak sugli scudi. Torna a regnare l’equilibrio, con le difese che faticano a contenere il gioco ben orchestrato dalle registe Wolosz e Orro. Gabi ci prova ancora (14-12), ma Sylla non ci sta e l’ex gialloblù pareggia a muro mantenendo le squadre appaiate. Si combatte in un appassionante punto a punto fino all’ace di Danesi (17-19) che consiglia il time out di coach Santarelli. La Numia però non si ferma e allunga fino al +3 (18-21), altro time out. La Prosecco DOC Imoco ci prova, ma Danesi e compagne tengono bene e chiudono con Cazaute (6 punti nel set) e il pallonetto finale di Sylla: 20-25 ed il primo set è di Milano.

La Numia parte forte anche nel secondo parziale (1-4) e coach Santarelli, che vede la sua squadra giù di corda, ferma subito il gioco. Dopo le parole dell’allenatore folignate Lanier e Haak provano a suonare la carica, ma il muro delle avversarie non lascia scampo. Arriva anche l’ace di Daalderop per il 3-8 che scava il solco. Esce proprio Lanier per Lukasik, ma la musica non cambia, Sylla rompe il muro gialloblù e vola 6-11. La panchina gialloblù si brucia anche il secondo time out e a seguire c’è un sussulto di De Gennaro e compagne che tornano a contatto (10-12). Stavolta il time out è di Miano. Moki De Gennaro inventa difese ai limiti del possibile e prosegue la rimonta della Prosecco DOC Imoco che con pazienza risale e aggancia a quota 13. Le Pantere ritrovatoil loro ritmo non si fermano e continuano a spingere: Bella Haak forza la battuta, De Gennaro difende, Lukasik (ottimo ingresso) è puntuale nei contrattacchi e Conegliano prende la testa (16-13) con un’ondata inarrestabile. Arriva anche il primo muro, a firma Chirichella (17-13) e le Pantere scappano decise dopo le incertezze iniziali. Coach Lavarini svuota la sua panchina, ma Wolosz e compagne hanno preso il loro ritmo ed è ripreso a funzionare il muro-difesa, chiave dei successi gialloblù. Il finale di set è tutto della Prosecco DOC Imoco che chiude 25-16 e pareggia.

Sostanziale equilibro all’inizio del terzo set. Conegliano allunga sull 8 a 6 con i muri di Lukasik e Chirichella e costringe coach Lavarini al primo time out ma al rientro in campo una magia di capitan Wolosz porta le pantere a +3 (9-6). Cristina Chirichella con un grande muro e un attacco di Gabi mantengono in vantaggio la Prosecco Doc durante un buon turno di servizio di Lukasik (confermata titolare a inizio terzo set). Milano prova a rimanere in scia con Sylla e con la consueta grinta aggancia il pareggio a quota 13 grazie anche a un attacco out delle Pantere. Ora è la Numia ad avere il pallino del gioco, ancora Sylla “on fire” buca il muro, poi Heyrman ferma Fahr e le lombarde scappano decise in un match pieno di alti e bassi da entrambe le parti: 14-18. Il turno di battuta di Haak è sempre un bel “boost” per le Pantere, la svedese colpisce anche da seconda linea per il -2 (17-19), ma subito il muro di Danesi riporta la Numia a +4 (17-21). Chirichella ci prova con un bel muro, ma la Prosecco DOC Imoco pecca di continuità e spreca buone occasioni per rientrare. Conegliano annulla il primo set point, ma Daalderop (5 punti nel set, come Sylla) chiude 21-25 e la Numia torna avanti.

Si decide tutto nel quarto parziale che inizia ancora in maniera problematica per Conegliano che non riesce a scrollarsi di dosso una Vero Volley capace di difendere tanto e di contrattaccare variando le protagoniste. La squadra di coach Santarelli soffre e deve inseguire (6-9, 9-12). Nonostante il momento difficile, Gabi e compagne compensano con il carattere e ritrovano smalto con Haak, due “monster blocks” di Sarah Fahr (grande parziale anche in attacco, 5/5 e 7 punti!) e una Lukasik pungente: 14-14. E’ lotta in un PalaEur stracolmo, oggi in formato “Colosseo”, degna cornice del primo evento stagionale. Sul 17-18 entra il doppio cambio con Seki e Lanier e la statunitense va subito a segno. Haak rientra e mette giù il 21-20, ma Sylla pareggia in un clima infuocato. Sul 23-23 (dentro anche Bardaro) si gioca sul filo del rasoio, Haak (grande ste, 8 punti) sigla il 24-23, poi con coraggio spara forte e con il colpo vincente della star svedese per il 25-23 si va il tie break!

Quinto e decisivo set: la Prosecco DOC Imoco parte a razzo con Haak e Fahr (3-1), ma Orro e compagne restano in scia. Martyna Lukasik conferma la sua ottima partita, e con lei le difese di De Gennaro infiammano gli 11.000 di Roma, ma Cazaute ed Heyrman riportano il tie break in equilibrio. Capitan Wolosz e compagne vogliono vincere e si vede, Gabi sale in cattedra, il “ricamo” della fuoriclasse brasiliana vale il 7-4, time out Milano. Sylla non ci sta e sale bene a muro, poi una Sarah Fahr dominante (sarà MVP con 16 punti, 2 muri e 78% in attacco!) continua a imperversare al centro e la Prosecco DOC Imoco tiene il +3 (9-6). Si duella palla su palla (11-9), arriva un’altra spallata con una palla coraggiosa chiusa da Lukasik, poi la chiusura di un match vinto in rimonta dal carattere ormai proverbiale del team gialloblù è affidata a Isabelle Haak (top scorer al pari di Sylla con 22 punti) che sigla il 15-11. Il Prosecco DOC scorre a fiumi anche a Roma!

Dopo la gara le olimpioniche si sono fiondate negli studi Rai per partecipare a Ballando con le Stelle, ospiti del programma di Milly Carlucci che farà ballare due azzurre, la Pantera Marina Lubian e la regista di Milano Alessia Orro.

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – NUMIA MILANO 3-2 (20-25,25-16,21-25,25-23,15-11)

PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 13, Seki, Eckl ne, Lubian ne, De Gennaro, Haak 22, Wolosz 3, Adigwe ne, Lanier 3, Lukasik 10, Chirichella 8, Fahr 16, Bardaro, Arici ne. All. Santarelli

NUMIA MILANO: Cazaute 21, Guerra, Orro 2, Danesi 4, Kostantinidou 1, Fukudome, Kurtagic, Sylla 22, Daalderop 19, Gelin ne, Guidi ne, Marinova 1, Heyrman 12. All.Lavarini

Arbitri: Curto e Verrascina

Durata set: 25′,28′,27′,27′,17′ Tot: 124’

MVP: Sarah Fahr (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 11.000