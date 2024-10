Challenge Cup: Roma batte il Kelteks e vola ai 16i

KARLOVAC (CROAZIA)- Missione compiuta per la Smi Roma che nella prima trasferta della sua avventura in Challenge Cup ribadisce la propria superiorità sulle croate Keltkes Karlovac, già sconfitte all’andata con il massimo punteggio, andando a vincere sul campo croato con un netto 0-3 (17-25 15-25 9-25). Una vittoria, che vale alle giallorosse la qualificazione ai 16i della competizione, arrivata senza particolari patemi. Alle wolves servivano due set, conquistati puntualmente in scioltezza, per passare il turno mentre il terzo parziale è servito a Cuccarini per provare schemi ed atlete in vista della prossima impegnativa sfida contro Conegliano. Rotar con 17 punti è stata la più convincente fra le capitoline. Il tecnico nell’occasione ha dato un turno di riposo al libero Zannoni lanciando fra le titolari a Luna Cicola, che ha dimostrato di essere pronta anche per match maggiormente impegnativi.