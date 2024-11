Champions League: Scandicci sfida il Voluntari 2005 nell'esordio a Palazzo Wanny

FIRENZE- Prima stagionale in Cev Champions League per la Savino Del Bene Scandicci, impegnata nella massima competizione europea per la quinta volta, la seconda consecutiva.

La formazione allenata da Gaspari, testa di serie nella fase di sorteggio, è stata inserita all’interno della Pool E insieme alle polacche del BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala, terze al termine dell’ultima Tauron Liga, alle campionesse di Germania dell’Allianz MTV Sturttgart e alle rumene del C.S.O. Voluntari 2005.

Dopo la sconfitta in campionato rimediata domenica per mano della Prosecco Doc Imoco Conegliano, le toscane ritorneranno quindi subito in campo per il secondo impegno infrasettimanale consecutivo, proprio contro le campionesse di Romania del C.S.O. Voluntari 2005.

L’appuntamento con il debutto europeo per Herbots e compagne è programmato a Palazzo Wanny per mercoledì 06 novembre alle ore 19:00.

EX E PRECEDENTI-

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia del C.S.O. Voluntari 2005. Allo stesso modo nella formazione rumena non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Quello di questo mercoledì sarà il primo confronto ufficiale tra le due formazioni.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Veniamo sicuramente da una sconfitta importante contro una grandissima squadra, che però ci ha dato dei segnali di crescita sia nella gestione dell’errore ma anche nella tenuta come collettivo. Ci troveremo contro un avversario interessante con degli esterni che giocano una buona pallavolo: sarà molto importante mantenere quanto abbiamo fatto di buono al servizio e mettere ordine nel muro-difesa perché chiaramente i punti di impatto in attacco sono differenti rispetto a quelli di Conegliano. La pool è particolare, non è presente un top team turco ma sono squadre con mille insidie quindi dovremo comunque approcciare bene al nostro girone davanti al nostro pubblico ».

Le avversarie-

Il C.S.O. Voluntari 2005 si è qualificato per la prima volta alla fase a gironi della Champions League in seguito alle due vittorie per 3-0 nelle sfide del terzo turno contro le campionesse della Macedonia del Nord del Rabotnicki Skopie.

La squadra rumena, che guidata dall’esperto Gianni Caprara ha vinto nella scorsa stagione il Campionato Rumeno sconfiggendo in tre gare l’Alba Blaj, è stata affidata per quest’annata sportiva a Stefano Saja, alla sua prima esperienza all’estero dopo più di un decennio sulle panchine della Serie A.

Inizio di campionato positivo per la compagine rumena che dopo aver alzato al cielo la Supercoppa, si trova ora al terzo posto della classifica generale con 13 punti, frutto di 4 vittorie e una sconfitta al tie-break rimediata alla prima giornata contro il Lugoj.

Rispetto alla passata stagione, diverse sono le conferme nel roster del C.S.O. Voluntari 2005, tra cui spiccano l’esperta centrale bulgara Todorova e la schiacciatrice slovacca Radosova, oltre alla capitana Kapelovies.

Per quanto riguarda invece i colpi in entrata, da segnalare l’arrivo dell’opposta statunitense Taylor Fricano, tesserata dall’Olimpia Teodora Ravenna per la stagione 2021-2022, della schiacciatrice finlandese con trascorsi nel campionato tedesco e francese Suvi Kokkonen e della palleggiatrice della nazionale rumena Axinte.

Il sestetto di coach Saja per questa sfida dovrebbe essere composto da Axinte in regia con Fricano come opposto, il tandem di schiacciatrici formato da Radosova e Kokkonen e al centro il duo Todorova-Lukasik. Il libero è Kosinski.

CEV CHAMPIONS LEAGUE POOL E-

Mercoledì 6 novembre Ore 19.00-

Savino Del Bene Scandicci-C.S.O Voluntari Arbitri: Yovchev, Sarikaya