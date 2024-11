Challenge Cup: la Roma vince l'andata dei 16i contro il Rapid Bucarest

ROMA- Una scintillante Smi Roma supera di slancio per per 3-0 (25-14, 25-17, 25-21) il Rapid Bucarest, davanti al proprio pubblico, il Rapid Bucarest. Un successo corroborante, frutto di una bella prestazione collettiva corroborata dalla super prestazione di Costantini (MVP del match) buon viatico anche per uscire dalla difficile situazione di classifica in campionato.