Challenge Cup: Roma vola in Romania per il ritorno dei 16i

BUCAREST (ROMANIA)- La Smi Roma può smaltire le delusioni del campionato conquistando gli ottavi di finale di Challenge Cup. La formazione di Cuccarini, dopo il successo per 3-0 dell'andata , è volata in Romania per affrontare domani alle 18.00, nella Sala Polivalent? Rapid, il Rapid Bucarest per la gara di ritorno. Alle wolves basterà vincere due set per staccare il pass per il turno successivo .

La squadra romena, dal canto suo, tenterà la rimonta provando ad avvalersi del fattore campo, che nel gennaio 2023 aveva spinto le padroni di casa ad un passo dai quarti di finale arrendendosi soltanto al golden set al Porto. In casa giallorossa, il trionfo nella WEVZA Cup 2024 ed il percorso netto in Challenge Cup – nei trentaduesimi di finale era arrivato un doppio 3-0 anche nei confronti delle croate del Kelteks Karlovac – hanno trasmesso tanto entusiasmo al gruppo per la prima avventura europea della storia del Club, che coincide con il ritorno della pallavolo femminile romana nonostante la sesta sconfitta stagionale, la squadra di coach Cuccarini ha mostrato importanti segnali di ripresa, ai quali intende dare seguito nella trasferta di coppa.

Le parole di Claudia Provaroni-

« È una partita molto importante perché fare risultato a Bucarest ci permetterebbe di qualificarci agli ottavi di finale di una competizione europea. Giocare la Challenge Cup con questa maglia è stupendo perché Roma è casa mia e merita di giocare in Europa. In questo avvio di stagione stiamo facendo tanta fatica in campionato, quindi le sfide europee ci servono anche per fare gruppo e per trovare l’equilibrio che ancora ci manca. Dopo la sconfitta con Cuneo ci siamo confrontate ed abbiamo dimostrato una reazione a livello caratteriale. Sono sicura che usciremo presto da questo momento difficile ».

CHALLENGE CUP RITORNO 16i DI FINALE-

Martedì 12 novembre ore 18.00

Rapid Bucarest-Smi Roma Arbitri: Klein, Lazarova-Peeva