Champions League: Scandicci vola a Stoccarda per la 2a giornata

STOCCARDA (GERMANIA)- La Savino Del Bene Scandicci vola a Stoccarda per il secondo match della Pool E di Champions League. Sarà il sesto match tra campionato e Coppa in meno di tre settimane per la squadra di Marco Gaspari.

Herbots e compagne, dopo aver sconfitto domenica per 3-0 il Volley Bergamo 1991, sono infatti già in viaggio per raggiungere la Germania, dove sfideranno le padrone di casa dell’Allianz MTV Stuttgart. L’obiettivo è confermare il primato nella Pool E, dando continuità al risultato positivo della scorsa settimana anche in campo europeo.

Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 13 novembre alle ore 19:00 presso la SCHARRena di Stoccarda.

EX E PRECEDENTI-

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha giocato nel club tedesco. Alla stessa maniera, nell’Allianz MTV Stuttgart non vi sono atlete che hanno militato nella squadra toscana.

Sebbene la sfida di questo mercoledì rappresenti il primo incontro ufficiale tra le due formazioni, la Savino Del Bene Volley ha già affrontato in passato squadre tedesche nelle diverse competizioni europee. Le toscane si sono scontrate in ben 6 occasioni tra Champions League e Cev Cup con il SSC Palmberg Schwerin, registrando un bilancio di 5 vittorie e una sconfitta, oltre ad aver giocato e vinto contro l’SC Potsdam sia negli ottavi di finale di Challenge Cup 2022 che nei quarti di finale di Cev Cup 2023.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Di sicuro Stoccarda è una squadra abituata a giocare partite europee e sappiamo che quando giocano in casa hanno sempre una spinta in più e un pubblico molto caldo. Il loro approccio al girone di Champions League non è stato dei più positivi e a maggior ragione dobbiamo fare attenzione alla loro voglia di riscatto. È una squadra dotata di una buona fisicità, con giocatori abili a livello tecnico come Segura, che abbiamo già visto anche in Italia e che sa bene come sfruttare le mani del muro; allo stesso tempo dispongono di un opposto come Rivers, molto potente in attacco, e centimetri importanti al centro. Ci aspetta una gara difficile, ma l’obiettivo deve rimanere sempre quello di riuscire a passare la fase a gironi come prime e per farlo dobbiamo entrare in campo con la volontà di migliorare ulteriormente il nostro muro-difesa e cercare di dare ancora più continuità al nostro gioco ».

LE AVVERSARIE-

L’Allianz MTV Stuttgart riparte nuovamente dalla fase a gironi della CEV Champions League 2025 grazie al trionfo in Bundesliga nella passata stagione. Il percorso europeo non è però iniziato nel migliore dei modi per la squadra tedesca: nonostante i 26 punti dell’opposta Krystal Rivers, la squadra di coach Bitter è stata infatti battuta per 3-1 dalle polacche del BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIA?A nella prima gara della pool.

Dopo aver fatto incetta di trofei nella scorsa annata sportiva, aggiudicandosi tutte le competizioni a livello continentale e spingendosi fino ai quarti di finale di Champions League, l’Allianz MTV Stuttgart ha ripreso la propria striscia di vittorie aggiudicandosi la Supercoppa 2024. Avvio positivo anche in campionato per le tedesche, momentaneamente al quarto posto della classifica generale con 16 punti, ma a sole due lunghezze dalla capolista Dresdner.

Roster particolarmente ricco di giocatrici provenienti da tutto il mondo quello a disposizione di Kostantin Bitter, confermato sulla panchina delle tedesche per la seconda stagione consecutiva, che può fare affidamento su atlete esperte quali la spagnola Segura, l’opposta statunitense Rivers e il libero finlandese Koskelo. Vanno poi a completare la squadra alcune giovani promettenti come le due olimpiche olandesi Knollema e Reesink, la spagnola ex-Novara Varela Gomez e l’opposta belga Martin.

Lo starting six per la sfida di mercoledì dovrebbe vedere la diagonale formata da Bozic e Rivers, in posto 4 Segura insieme a Knollema con al centro Varela Gomez e la canadese Veltman. Il libero è Koskelo.

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL E-

Mercoledì 13 novembre Ore 19.00-

MTV Stuttgart-Savino del Bene Scandicci Arbitri: Boulanger, Ovuka