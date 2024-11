Cev Cup:Trento si impone a Galati nell'andata dei 16i

Nel corso del match Sbertoli e compagni non sempre sono riusciti ad imporre in maniera lineare il proprio gioco e la propria maggior caratura tecnica, subendo più volte la grintosa reazione dei padroni di casa, come accaduto in apertura di partita (5-8) o nel corso del secondo set, perso allo sprint. La qualità su palla alta mostrata nei momenti importanti ha però permesso di ottenere il risultato desiderato, che consente di compiere un bel balzo in avanti verso il prossimo turno (ottavi di finale). Per completare l’operazione qualificazione, ai gialloblù basterà vincere due set nel match casalingo di ritorno programmato fra sette giorni (mercoledì 20 novembre) alla ilT quotidiano Arena. A togliere le castagne dal fuoco non ci hanno pensato solo gli schiacciatori Michieletto (21 punti anche stasera col 65% in attacco e un ace, altra prova da mvp), Lavia (16 col 54% e un muro) ed il centrale Flavio (4 muri dei 10 muri trentini sono suoi, con il 58% in primo tempo e una battuta punti), ma anche i subentrati Acquarone e Gabi Garcia (8), protagonisti nella seconda metà della partita, tanto da meritare un posto in sestetto titolare nell’ultimo set, vinto allo sprint.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« E’ stata una partita rivelatasi ancora più complicata e piena di insidie di quanto ci aspettassimo alla vigilia. Il risultato è sicuramente l’aspetto più positivo che ci portiamo a casa dalla Romania anche in vista della gara di ritorno fra sette giorni; il cammino europeo non è mai agevole, perché bisogna costantemente fare i conti con viaggi e situazioni logistiche non sempre ideali ma che vanno affrontate nella maniera corretta perché vogliamo arrivare in fondo a questa competizione. Nell’arco di questi quattro set ci sono tante cose da rivedere e condividere insieme perché credo che l’approccio alla partita non sia stato dei migliori. Abbiamo sofferto il modo di attaccare di Galati e la sua natura di gioco differente rispetto a quella a cui siamo solitamente abituati. Pur non mostrando la lucidità migliore siamo comunque riusciti a venirne a capo grazie a qualche spunto individuale. C’è da lavorare tanto perché il periodo ricco di impegni ce lo impone ».

Il tabellino-

C.S. ARCADA GALATI(ROM)- TRENTINO ITAS 1-3 (18-25, 25-22, 16-25, 22-25) –

C.S. ARCADA GALATI: Kavogo Yaoussia, Hernandez 1, Constantin 3, Butnaru 9, Bakonji 1, Marshall 10, Aldea, Kosinski(L), Bala 13, Rata 9, Freimanis 11, Cristudor(L), Abdelmohsen Soliman, Ionescu 5. Non entrati. All. Stancu.

TRENTINO ITAS: Pesaresi(L), Kozamernik 6, Michieletto 21, Sbertoli, Garcia Fernandez 8, Rychlicki 8, Laurenzano(L), Lavia 16, Gualberto 12, Acquarone. Non entrati Bristot, Pellacani, Magalini, Bartha. All. Soli Fabio.

ARBITRI: Voudouris, Hulka.

Durata set: 24′, 28′, 23′, 28′; tot: 103′.

Spettatori: 1.200