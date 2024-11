Champions League: Perugia in Francia per sfidare il Saint-Nazaire

SAINT NAZAIRE (FRANCIA)- La Sir Sicoma Monini Perugia scende in campo domani alle 20.00 nell’impianto sportivo “La Soucoupe di Saint-Nazaire” per affontare, nella seconda giornata della Pool D di Champions League, i padronidi casa del Saint Nazaire. All'impegno europeo farà seguito la trasferta di Milano per la nona giornata del girone di andata di regular season del campionato di Superlega.