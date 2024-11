Champions League: Monza attesa dalla sfida con Fenerbahce

ISTANBUL (TURCHIA)– Dopo il sofferto successo all'esordio contro l'Olympiacos Pireo , arrivato soltanto al tie break, la MINT Monza torna in campo mercoledì 20 novembre alle 17.00 per la seconda partita della Pool B. Un impegno certamente difficile per Averill e soci ad Istanbul contro i turchi del Fenerbahçe Medicana.

Le due formazioni non si sono mai incontrate prima d’ora, mentre la squadra femminile del Consorzio, la Numia Vero Volley Milano, ha sfidato lo scorso anno il Fenerbahçe in semifinale di Champions League. Un solo ex di questa sfida: il bulgaro Denis Karyagin che oggi è tra le fila turche, ma che nel 2022 con i colori di Monza ha vinto la CEV Cup a Tours.

Nell’esordio, Beretta e compagni hanno ben figurato contro gli ellenici dell’Olympiacos Pireaus imponendosi al tie-break dopo oltre due ore di partita. I turchi, invece, hanno risolto la pratica con i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen in soli tre set.

GLI AVVERSARI-

Il Fenerbahçe non vince il campionato turco dal 2019, ma ha mantenuto una presenza costante in Champions League. A livello internazionale, ha ottenuto successi significativi, come nel 2013, quando ha conquistato la CEV Challenge Cup, entrando nella storia della pallavolo: nello stesso giorno, infatti, anche la squadra femminile del club si è aggiudicata la CEV Cup. Lo scorso anno, il Fenerbahçe è arrivato fino alla semifinale della CEV Cup, mentre in ambito nazionale si è classificato secondo, sconfitto dall’Halkbank Ankara nella finale dei play-off.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« La vittoria di settimana scorsa contro Olympiacos è stata una bella iniezione di fiducia per la squadra, oltre che un buon modo per cominciare questo percorso in Champions League. Domani contro il Fenerbahçe vorremmo fare altrettanto bene, anche perché la Coppa Europea è un torneo che ci siamo conquistati sul campo e al quale tutti teniamo tantissimo ».

Le parole di Taylor Averill-

« Dopo un inizio di stagione non dei migliori, ora siamo in un momento in cui stiamo iniziando a trovarci come squadra, a definire la nostra identità e a mostrarla in campo. Il nostro obiettivo è migliorare un po’ alla volta e continuare a lottare. Sono davvero entusiasta di giocare un’altra partita di Champions League e di andare in Turchia per scoprire cos’altro questa squadra può offrire ».

CHAMPIONS LEAGUE 2A GIORNATA POOL B-

Mercoledì 20 novembre 2024, ore 17.00

Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Vasileoios Vasileiadis, Eldar Zulfugarov