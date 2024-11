Champions League: colpo grosso di Monza sul campo del Fenerbahce

Prestazione convincente dei brianzoli, che grazie a questo successo volano in testa alla Pool B. Nel primo set, giocato sul filo dell’equilibrio, i padroni di casa hanno preso il comando in più occasioni, ma Monza è stata abile a rimanere agganciata fino al 23-24, chiudendo poi il parziale con un colpo decisivo di Beretta. Nella seconda frazione, la MINT ha imposto subito il proprio ritmo, costringendo il Fenerbahçe a inseguire. Nonostante i tentativi di rimonta dei turchi, i brianzoli, trascinati da uno straordinario Zaytsev, hanno dominato il set, chiudendolo sul 20-25. Il terzo parziale è iniziato con un copione simile, con Monza che ha subito preso un netto vantaggio (5-10), ma ha poi dovuto fronteggiare il rientro pericoloso degli avversari sul 15-17. I ragazzi di coach Eccheli, però, non si sono lasciati intimidire, gestendo bene i momenti chiave e chiudendo il set (23-25) e l’incontro. MVP della sfida è stato ancora una volta il francese Lawani, già protagonista la scorsa settimana. In doppia cifra anche Zaytsev (15 punti) e Rohrs (13), che hanno contribuito al successo con prestazioni solide. Nemmeno il tempo di rifiatare per la MINT: al rientro in Italia, i brianzoli saranno subito attesi dal campionato e dall’importante sfida in trasferta contro l’Itas Trentino, in programma domenica 24 novembre alle ore 17:00.

In terra turca, coach Eccheli apporta qualche modifica in diagonale schierando Kreling e Lawani, mentre conferma al centro la coppia Beretta-Averill, Zaytsev e Rohrs come schiacciatori e Gaggini nel ruolo di libero.

Il primo punto della partita per Monza lo mette a segno Averill (1-1), subito seguito dall’ace di Kreling. E’ il Fenerbahçe, che efficace in difesa e a muro, esce per primo dalla fase di equilibrio e sull’8-5 arriva il primo time-out per i brianzoli. Due consecutivi di Zaytsev provano a tenere agganciata la MINT, che raggiunge il -1 (9-8). Gli ospiti sono in scia e con una rocambolesca azione si conquistano nuovamente la parità: 13-13. Il punto a punto si interrompe però sul 19-17 e arriva la seconda sospensione per la panchina brianzola. L’interruzione sembra essere d’aiuto a Monza che trova il 19-19 e con Rohrs il 19-20 e time-out per i turchi. Si apre una nuova parità tra le due formazioni fino al 23-24 con l’ace di Rohrs a segnare il set point Monza. È il capitano a chiudere il primo parziale sul 23-25.

Nella seconda frazione partenza decisa della MINT, che vola subito sul +3 (2-5) grazie a una diagonale di Lawani. Il Fenerbahçe, spinto dal suo pubblico, si rifà sotto più volte (8-9), ma Zaytsev risponde con autorità, mantenendo Monza avanti. I brianzoli provano l’allungo e, sul +4 (11-15), coach Eryilmaz ferma il gioco. I turchi, solidi in attacco, accorciano a -2 (14-16), costringendo la MINT a ricostruire il proprio vantaggio. Zaytsev, inarrestabile, mette a segno il suo decimo punto della serata (15-18). Rohrs si accende nel momento clou, replicando il suo contributo decisivo del primo set (17-21). L’ex di turno, Karyagin, segna il 19-22, ma l’attacco vincente di Lawani buca la difesa avversaria. Beretta conquista quattro set point (20-24) e Zaytsev chiude subito al primo, portando Monza avanti 0-2.

Fotocopia del set precedente, Monza si prende con prepotenza il comando (3-7) e costringe subito la panchina turca alla sospensione. Zaytsev prima pizzica la riga del 4-9 e poi va di potenza per il 5-10. Il Fenerbahçe si risveglia e si porta 9-11, ma i brianzoli non si lasciano intimorire e ricacciano indietro gli avversari (10-15). Nuova scossa da parte dei padroni di casa che questa volta trovano il -2 (15-17). Lawani mantiene il break di vantaggio per la MINT, seguito da Beretta per il 20-23. Ultima chiamata per coach Eryilmaz che ferma il gioco. Ci sono tre match point per i brianzoli: il primo e il secondo vengono però annullati. La MINT non si lascia sfuggire l’occasione e chiudono set (23-25) e incontro (0-3).

Le parole di Marco Gaggini-

« Questa sera abbiamo mostrato un ottimo livello di gioco in tutti i fondamentali, dimostrando solidità e continuità. La prestazione di oggi rappresenta un importante segnale di crescita per la squadra e ci dà la giusta fiducia per prepararci al meglio alla sfida contro Trento di domenica, come sempre un banco di prova impegnativo ».

Il tabellino-

FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL – MINT VERO VOLLEY MONZA 0-3 (23-25; 20-25; 23-25)

FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL: Gürbüz 15, Peksen, Baltaci 7, Güngör (L), Durmaz 5, Luburic, Drzyzga, Gülmezoglu, Karyagin 9, Dengin (L). N.E: Capkinoglu, Cuci, Salehi, Aydin. All. Eryilmaz

MINT VERO VOLLEY MONZA: Rohrs 13, Marttila, Lawani 16, Beretta 6, Kreling 1, Averill 6, Gaggini (L), Zaytsev 15, Szwarc. N.E: Lee, Mancini, Di Martino, Picchio (L). All. Eccheli.

ARBITRI: Vasileios Vasileiadis, Eldar Zulfugarov

Durata set: 25′, 24′, 30′ Tot: 139’

MVP: Ibrahim Lawani (MINT Vero Volley Monza)