Champions League: per Milano missione compiuta Innsbruck

INNSBRUCK (AUSTRIA)- Super Reggers, 25 punti, 5 dei quali ottenuti a muro, trascina l'Allianz Milano alla vittoria in quattro set 1-3 (18-25, 23-25, 25-21, 20-25) , sul campo dell’Hypo Tirol Innsbruck i 1-3 (18-25, 23-25, 25-21, 20-25) nella seconda partita della Pool C di Champions League . Gli austriaci si sono rivelati avversari ostici e combattivi davanti al pubblico amico. Nelle file dei padroni di casa spiccano invece i 7 muri punto del brasiliano Frances su 10 totali.

Piazza conferma la massima rotazione della sua ampia rosa e per la seconda sfida di Champions League presenta l’inedita diagonale Zonta-Reggers, con l’esordio da titolare per il 24enne di Tolmezzo. Gli schiacciatori ricevitori sono Gardini e Louati, Piano e il canadese Schnitzer al centro. Risponde Lorenzo Tubertini con l’estone ex Cantù Viiber in diagonale all’americano Hobus, Nath e il capitano Kronthaler laterali, il brasiliano Frances e Paulson al centro e Kitzinger libero.

Prova a scappare subito Allianz Milano sul 4-1 grazie ad un errore da seconda linea dell’opposto Hobus, meno positivo rispetto alla sfida contro i polacchi di Zawiercie. Ritorno tirolese interrotto da un bel muro di Zonta e poi di Piano 4-8, con primo time out Tubertini. Prosegue lo show di Piano a muro (4 quelli di Allianz nel parziale contro un unico degli austriaci), poi ace di Reggers 4-10. Accorcia Innsbruck sul turno al servizio di Kronthaler anche con un ace fino al 9-12. L’opposto belga risolve sulla riga, confermato dalla prima richiesta di challenge di Piazza per il 9-14. Reggers attacca con percentuali stellari, mette il 13-18 e Innsbruck si gioca il suo secondo tempo. Doppio cambio Milano sul 14-19. Entra anche il polacco Kupka per l’Hypo, ma chiude il muro di Milano 25-18.

Kaziyski resta in campo per il quarto set in diagonale con Louati, al centro giocano Larizza e Caneschi. Dall’altra parte della rete c’è Kupka per Hobus come opposto. Un errore di Kronthaler vale il break di Milano 3-5. Punto di Reggers, ace di Caneschi e Allianz vola finalmente 6-11. Larizza a muro costringe Tubertini al time out sul 7-15. Break Hypo Tirol 10-15 e Piazza ferma il gioco. Azione prolungata chiusa da Allianz 10-16. Doppio cambio Milano. Caneschi in primo tempo fa il 19 (a 13), Barotto a muro il 20, si avvicinano i titoli di coda del set e del match con KK al servizio è l’ace di Barotto, che vale il 15-23. C’è spazio però per un colpo di coda degli austriaci. Il doppio servizio vincente di Nath, poi Frances a muro e in un amen si è 19-23. La risolve neanche a dirlo Reggers con gli ultimi due punti che chiudono 20-25 il match alla Universitatssporthalle. Qualche ora per festeggiare davanti ad alcuni appassionati tifosi della Curva Biancorossa, che hanno seguito la squadra anche in trasferta, ma la tesa e il cuore sono già al Forum di Assago, dove domenica alle 18 è attesa la capolista Sir Susa Vim Perugia per un match stellare.

Il tabellino-

HYPO TIROL INNSBRUCK – ALLIANZ MILANO 1-3 (18-25, 23-25, 25-21, 20-25)

HYPO TIROL INNSBRUCK: Kronthaler 13, Viiber 2, Hobus 7, Nath 13, Frances 10, Kupka 5, Kitzinger (L), Provaznik ne, Ladner, Paulson 8. Waldner ne, Gavan (L2) ne, Dimov ne. All. Lorenzo Tubertini.



ALLIANZ MILANO: Zonta 1, Reggers 25, Louati 8, Schnitzer 8, Caneschi 3, Kaziyski 1, Catania (L), Porro, Barotto 5, Otsuka ne, Gardini 7, Piano 4, Staforini (L2) ne, Larizza 3. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

ARBITRI: Marco Van Zanten e Erdal Akinci

Durata set: 24’, 25’, 24’, 25’ Tot: 68’

MVP Ferre Reggers (Allianz Milano)