Champions League: Scandicci in Polonia nella tana BKS Bostik

BIELSKO-BIALA (POLONIA)- Impegnativa trasferta in Polonia per la Savino Del Bene Scandicci dove domani, mercoledì 27 novembre alle 18.00, presso la Hala Widowiskowo-Sportowa BBOSiR di Bielsko-Biala, sfiderà le padrone di casa del BKS Bostik ZGO Bielsko-Bia?a.

Dopo il bel successo di sabato contro la Smi Roma Volley, la compagine toscana vuole prolungare la propria striscia di successi anche in campo europeo, cercando di confermare il primo posto nel girone in virtù dei successi per 3-0 già ottenuti contro il C.S.O. Voluntari 2005 a Palazzo Wanny e l’Allianz MTV Stuttgart in trasferta.

EX E PRECEDENTI-

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha giocato nella squadra polacca, anche se due atlete hanno precedenti nella Tauron Liga. Si tratta di Maja Ognjenovic, aggregata al Chemik Police dal 2013 al 2015 e con cui si è laureata per due volte campionessa di Polonia, e della schiacciatrice Kara Bajema, che con il Developres Rzeszow si è aggiudicata nell’annata 2021-2022 Supercoppa e Coppa di Polonia.

Sebbene quello di mercoledì sia il primo incontro ufficiale tra le due formazioni, la Savino Del Bene Volley ha già incontrato una formazione polacca nell’edizione 2018-2019 di Champions League. La squadra allora guidata da Carlo Parisi fu infatti inserita nella Pool D insieme al LKS Commercecon Lodz: le gare del girone contro le polacche si conclusero con due nette affermazioni delle toscane (3-0 all’andata e al ritorno), sospinte da un’incontenibile Isabelle Haak, top scorer di entrambe le sfide.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Bisogna stare attenti perché noi fuori casa non giochiamo benissimo in questa fase, quindi dobbiamo velocemente diventare più concreti e prendere delle sicurezze anche in battuta. C’è l’obiettivo del primato del girone, quindi dobbiamo ragionare su una crescita di squadra, sia tecnica che tattica, ma anche sul conquistare i punti necessari ».

LE AVVERSARIE-

Il BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIA?A, alla sua seconda partecipazione ad una competizione europea per club, occupa momentaneamente la terza posizione della Pool E grazie ad una vittoria (3-1 a domicilio contro l’Allianz MTV Stuttgart) e una sconfitta (3-0 in casa delle rumene del C.S.O Voluntari 2005).

La squadra di coach Bart?omiej Piekarczyk si è qualificata alla fase a gironi di Champions League in virtù degli ottimi risultati della passata stagione, conclusa con il terzo posto finale in Tauron Liga e al successo in Coppa di Polonia. Una striscia di risultati positivi che accompagna le polacche anche in questa prima parte di campionato, contrassegnata dal trionfo nella Supercoppa di Polonia contro il Chemik Police e dal quarto posto in classifica dopo sette giornate (6 vittorie, 1 sconfitta e 18 punti).

Roster a chiara trazione polacca quello del BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIA?A, che conta solo tre giocatrici straniere: l’opposta estone ex-Chieri Kertu Laak, la compagna di reparto ucraina Marharyta Geyko e la schiacciatrice italiana classe ‘97 Giulia Angelina, nell’ultima stagione nelle fila della Trentino Volley. Tra le atlete di maggior spicco rientrano poi la regista nel giro della nazionale polacca Julia Nowicka, la schiacciatrice Julita Piasecka e la centrale Joanna Pacak.

Per la gara di domani il 6+1 scelto da coach Piekarczyk vede Nowicka al palleggio e Laak nel ruolo di opposta, le due attaccanti di banda sono Piasecka e Angelina con al centro il duo Pacak-Januk. Il libero è Suska.

CEV CHAMPIONS LEAGUE TERZA GIORNATA POOL E-

27 novembre Ore 18.00

BKS Bostik Zgo Bielsko-Biala-Savino del Bene Scandicci Arbitri: Aro, Rodriguez Machin