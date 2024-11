Champions League:Developres-Conegliano sfida al vertice della Pool A

RESOVIA (POLONIA)-Developres Rzeszow e A.Carraro Imoco Conegliano, capolista a punteggio pieno della Pool A di Champions League si sfideranno nella terza giornata domani, mercoledì 27 novembre alle 20.30 a Resovia (Polonia) per giocarsi il primato. Nelle partite precedenti due 3-0 per l'A.Carraro Imoco al Palaverde con le croate del Mladost e in Bulgaria a Plovdiv, mentre le polacche hanno vinto 3-1 a Resovia con il Plovdiv e 3-0 in trasferta a Zagabria con il Mladost. Squadra al completo per coach Santarelli in questa trasferta in terra polacca.