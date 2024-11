Challenge Cup: Chieri-Kangasala primo round degli ottavi

CHIERI (TORINO)- Per la Reale Mutua Fenera Chieri '76, dopo il successo con Vallefoglia che vale il quinto posto nella classifica di A1, è il momento di scendere di nuovo in campo, stavolta per affrontare le finlandesi dell' LP Kangasala. Mercoledì 27 novembre, con fischio d'inizio alle 20.00, la squadra di Bregoli sarà in campo per l'andata degli ottavi di Challenge Cup..