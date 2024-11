Challenge Cup: la Roma in casa del Levski per sorridere in Coppa

SOFIA (BULGARIA)- La Smi Roma torna a tuffarsi nelle fatiche europee affrontando domani, nell'andata degli ottavi di finale di Challenge Cup, la trasferta in Bulgaria dove, alle 18.00 italiane di domani 27 novembre, sfiderà il Levski. La squadra giallorosssa, che certamente sta attraversando un momento difficile in campionato, cercherà di rialzare il morale ed il livello di gioco per proseguire la propria corsa nella competizione.

.In questa edizione della terza competizione continentale per club le padroni di casa sono imbattute tra le mura amiche, forti dei successi per 3-0 ai danni delle slovene del Nitra e delle olandesi dell’Apollo 8 nei turni precedenti. Anche in casa giallorossa il percorso europeo è ancora immacolato dopo le gare contro Kelteks Karlovac e Rapid Bucarest. Coach Cuccarini dovrà fare a meno della centrale Schölzel, rimasta nella Capitale a causa di un attacco febbrile, e non potrà impiegare la palleggiatrice Muzi, partita con le compagne ma ancora a riposo per il riacutizzarsi di un fastidio al piede. La gara di ritorno si giocherà a Roma mercoledì 11 dicembre, alle ore 20. Chi passerà il turno affronterà nei quarti di finale le belghe del Charleroi o le spagnole dell’Esquimo.

Le parole di Wilma Salas-

«Siamo pronte a giocare una buona pallavolo per andare a vincere in Bulgaria. Abbiamo avuto alti e bassi in campionato ma la nostra intesa si è consolidata sempre di più. È sempre difficile giocare in condizioni climatiche così fredde ma siamo cariche ed entusiaste per questa avventura europea. Dovremo lottare punto per punto ma credo fortemente nelle nostre capacità ».

CHALLENGE CUP: ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 27 novembre Ore 18.00

Levski Sofia-Smi Roma Arbitri: Gradinaru, Mitsis