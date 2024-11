Champions League: Scandicci torna con i tre punti dalla Polonia BKS Bostik

BIELSKO-BIA?A (POLONIA)- Tre gare di Champions, tre successi e un primo posto nella Pool E blindato. La Savino Del Bene Scandicc i aveva un unico obiettivo per la sua trasferta in Polonia e lo ha centrato imponendosi per 0-3 (22-25, 22-25, 23-25) sulle padrone di casa del BKS Bostik ZGO Bielsko-Bia?a.

Vittoria in un’ora e diciannove minuti per le ragazze di coach Gaspari che, davanti ai 2687 spettatori della Hala Widowiskowo Sportowa, hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale del primo set e aggiudicarsi un netto successo.

La gara, come detto, è iniziata in salita per la Savino Del Bene Volley, che si è ritrovata sotto per 20-15 durante la prima frazione. Ognjenovic e compagne non hanno però dato per perso il primo set, hanno recuperato lo svantaggio e, con un parziale di 10-2 in loro favore, si sono imposte per 22-25.

Una rimonta in extremis che ha cambiato volto alla partita e dato maggior fiducia alla Savino Del Bene Volley, che ha vinto anche il secondo set per 22-25, ma controllando il set e non mollando mai il comando del parziale dal 9-10 in poi.

La gara si è poi conclusa nella terza frazione di gioco, con la formazione di coach Gaspari che nel corso del set è arrivata ad avere anche quattro punti di vantaggio, salvo poi imporsi per 23-25.

In una sfida che ha visto entrambe le squadre chiudere con 3 ace realizzati, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza a muro (5-12), ma anche in ricezione e in attacco, chiudendo l’incontro con migliori percentuali rispetto al Bielsko-Bia?a.

MVP dell’incontro la solita Ekaterina Antropova, autrice di 28 punti frutto di 20 attacchi vincenti, ma anche di 2 ace e soprattutto di 6 muri. L’unica altra giocatrice scandiccese a chiudere in doppia cifra è stata invece Kara Bajema, protagonista di una prestazione da 12 punti.

La Savino Del Bene Scandicci si gode dunque il successo e il primo posto in un girone di Champions nel quale non solo non ha mai perso, ma non ha neanche concesso un set alle avversarie, imponendosi sempre per 3-0.

Il BKS Bostik ZGO Bielsko-Bia?a risponde con Nowicka in regia con Laak da opposta, il tandem di schiacciatrici formato da Borowczak e Piasecka e al centro la coppia Pacak–Orzi?owska. Il libero è Drabek.

Coach Marco Gaspari conferma il 6+1 visto in campo a Stoccarda e schiera Ognjenovic al palleggio, Antropova come opposta, Bajema e Herbots in banda, Carol e Baijens al centro. Il libero è Castillo.

La Savino Del Bene Volley passa al comando subito sul 2-4, ma viene raggiunta e superata sul 6-5 in seguito ad un muro di Borowczak. Il contro-sorpasso è firmato Bajema e Antropova (6-7), ma il Bielsko-Bia?a non ci sta e si porta sul 10-7 costringendo Gaspari al primo time out della gara. La Savino Del Bene Volley cerca la rimonta ed arriva fino al -1 con Herbots a firmare la pipe del 13-12. La formazione di casa torna però ad allargare il vantaggio ed arriva fino 20-15, ma la Savino Del Bene Volley non si arrende e ricuce fino al 20-18, obbligando le avversarie al time out. Il pareggio arriva sul 20-20 e subito a seguire è il momento di un nuovo “tempo” per il Bielsko-Bia?a. Con un parziale di 2-10, la Savino Del Bene Volley si aggiudica il set per 22-25.

Buon avvio per il Bielsko-Bia?a alla ripresa del gioco. Le polacche vanno al comando sul 4-1. La Savino Del Bene Volley si rialza prontamente e si porta fino al 4-6. La sfida è combattuta e la formazione di casa acciuffa il pari sul 7-7. La Savino Del Bene Volley riesce a recuperare e a portarsi in vantaggio sul 13-16, spingendo le polacche al time out. Le ragazze di Gaspari non mollano più la guida del set e sul 20-23 coach Piekarczyk chiama una nuova pausa tecnica. Il set si chiude poco dopo con il 22-25 messo a segno da Bajema.

Savino Del Bene Volley subito in fuga nel terzo parziale (3-6) e, con una “martellata”, Antropova scardina la difesa avversaria e porta il punteggio sul 5-9. Il Bielsko-Bia?a recupera lo svantaggio e prima pareggia sull’11-11, poi passa al comando con il 12-11. Nuovamente avanti sul 13-14 la squadra di Gaspari trova un nuovo +3 con un ace di Antropova (13-16). Addirittura la Savino Del Bene Volley va sul 14-18, ma le padrone di casa recuperano fino al 19-19, nonostante un time out di Gaspari. Nel finale di set Ognjenovic e compagne ritrovano il vantaggio e si impongono per 23-25.

Le parole di Maja Ognjenovic-

« Innanzitutto sono molto contenta, perché abbiamo portato a casa tre punti importanti. Per noi l’obiettivo era molto chiaro, ma ad inizio della sfida non siamo partite molto bene sinceramente. Dopo aver rimontato dal 20-15 del primo set però abbiamo preso un po’ di fiducia. Alla fine si tratta di una vittoria molto importante, anche se Bielsko-Bia?a, lo sappiamo, è una squadra buona, ma non ancora al nostro livello. Da domani iniziamo a pensare alla partita contro Chieri e alle nostre prossime gare. Nelle prossime due settimane abbiamo quattro partite molto importanti per il nostro cammino nel campionato italiano ».

Il tabellino-

BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIA?A – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIA?A: Suska (L2), Nowicka, Pacak 9, Borowczak 13, Janiuk n.e., Szewczyk n.e., Laak 5, Angelina 3, Abramajtys n.e., Drabek (L1), Piasecka 15, Orzi?owska 6, Brzoza n.e., Geiko. All.: Piekarczyk B.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2), Herbots 6, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 1, Bajema 12, Graziani n.e., Nwakalor n.e., Carol 5, Baijens 4, Antropova 28, Mingardi n.e., Gennari n.e.. All.: Gaspari M.

Arbitri: Kenneth Aro (FIN) – Maria de las Olas Rodriguez Machin (ESP)

Durata set: 27′, 25′, 27′ Tot: 79’

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2687