Challenge Cup: Civitanova in Serbia per l'andata degli ottavi

TOPOLA (SERBIA)- Umore alto per la Cucine Lube Civitanova , che si presenta all’impegno europeo di Challenge Cup dopo avere superato, tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, l’Itas Trentino, assicurandosi già un posto tra le prime quattro (terzi o quarti, a seconda dei risultati dell’11a di SuperLega) in vista dei Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia. I cucinieri saranno impegnati in campo internazionale mercoledì sera quando, alle ore 19.00, Podrascanin e compagni faranno visita alla formazione serba del Karadjordje Topola per la sfida di andata degli Ottavi di Finale.

Dopo la sfida in Serbia, anche per la formazione di Giampaolo Medei sarà tempo di Mondiale per Club, con la Lube che, come Trento, sarà impegnata in Brasile nel corso della prossima settimana. Prima, però, la gara di Challenge Cup, con i cucinieri che si sono qualificati agli Ottavi di Finale grazie alla doppia vittoria, nel turno precedente, contro il Karlovarsko.

CEV Challenge Cup 2025 ANDATA OTTAVI DI FINALE-



4 dicembre 2024, ore 19.00

Karadjordje Topola (SRB) – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Andrei Savu, Chavdar Marev