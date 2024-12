Champions League: Monza fatica ma vince sul campi dei Grizzlys

HILDESHEIM (GERMANIA) – La MINT Monza torna dalla Germania con due punti in tasca ma per la squadra di Eccheli non è stata certo una passeggiata contro H-elios Grizzlys Giesen . La squadra di Eccheli si è imposta al tie break 2-3 (16-25; 25-22; 22-25; 25-21; 9-15),

Dominato il primo set (16-25) grazie a un attacco efficace e ai monster block di Averill, Monza ha ceduto il secondo parziale (25-22) dopo una fase equilibrata. Nel terzo set, i brianzoli hanno ribaltato uno svantaggio iniziale e resistito al ritorno di Giesen, chiudendo 22-25 con un punto decisivo di Marttila.

Il quarto set ha visto Monza partire forte, ma la rimonta dei padroni di casa (25-21) ha spinto la gara al tie-break, dove i brianzoli, trascinati da un super Marttila, hanno chiuso 9-15, conquistando la vetta della Pool B. MVP del match è stato proprio Marttila, protagonista nel terzo e quinto set e top scorer con 21 punti. Un paio di giorni di allenamento prima di partire per una nuova sfida. Domenica 8 dicembre alle ore 18:00, Beretta e compagni saranno sul campo di Cisterna Volley per chiudere il girone di andata della Regular Season.

Per questa ultima partita del girone di andata, coach Eccheli si affida sempre a Kreling per la regia con Szwarc in diagonale, Zaytsev e Marttila come schiacciatori, Averill-Beretta coppia al centro e Gaggini nel ruolo di libero.

In avvio di match, dopo il break di Giesen, è la MINT a prendersi il comando: Szwarc mette segno il primo punto per Monza (2-1), Zaytsev ristabilisce la parità (3-3), Marttila trova l’ace sul 3-4 e Averill il break (4-6). I padroni di casa tentano di riequilibrare la gara, ma Monza continua a spingere, raggiungendo il 9-12. Sul 10-14, coach Stein chiama time-out per motivare i suoi ragazzi. Nonostante i tentativi dei tedeschi di rimanere in partita, due monster block consecutivi di Averill spezzano ogni tentativo di rimonta, costringendo gli “Orsi” a un nuovo time-out sul 12-18. I brianzoli proseguono inarrestabili, toccando il massimo vantaggio di +8 (14-22). Zaytsev “da opposto” mette a segno il primo set-point per i suoi (15-24), mentre è un primo tempo di Averill a consegnare a Monza il parziale (16-25).

Come nel set precedente, i Grizzlys partono forte (3-1), mentre Monza, dopo aver inseguito per un break, riesce a ricucire lo svantaggio sul 6-6 grazie ad Averill. La MINT si dimostra molto efficace a muro, con due monster block che valgono il vantaggio (7-9), ma i tedeschi riportano subito la parità sul 10-10. Il punto a punto prosegue fino al 20-18 per i padroni di casa, che allungano sul 22-19, costringendo coach Eccheli a chiamare time-out. Giesen raggiunge il set point (24-21), prontamente annullato da Averill, ma i Grizzlys chiudono il parziale a loro favore con il punteggio di 25-22.

Nella terza frazione, i tedeschi proseguono il loro momento positivo portandosi sul 6-4, ma Szwarc ristabilisce la parità sul 6-6 con una giocata di precisione. L’equilibrio si spezza sul 10-7, costringendo la panchina di Monza a chiamare il time-out. Alla ripresa, gli ospiti recuperano lo svantaggio e, sul 15-16, è la formazione di casa a fermare il gioco. Monza allunga a +3 (17-20) e conquista quattro set point (20-24). I tedeschi annullano i primi due, ma Marttila chiude con determinazione il parziale sul 22-25.

Nel quarto set, la MINT parte forte con un break iniziale (0-2) che diventa rapidamente 1-4, costringendo gli “Orsi” al time-out. Zaytsev firma il settimo punto per Monza (2-7), seguito dall’ottavo di Szwarc. La Vero Volley raggiunge un vantaggio di +6 (4-10), ma Giesen reagisce, spinto dal pubblico di casa, e completa la rimonta sul 12-12. Nonostante i tentativi di Monza di prendere il largo, i tedeschi riportano costantemente il punteggio in equilibrio (15-15). Allungo di +4 da parte dei padroni di casa che murano Szwarc e segnano il 21-17. Al contrario del parziale precedente sono quattro i set point per Giesen (24-20), che manda la sfida al tie-break.

Il quinto parziale inizia con Monza subito avanti di +4 (2-6), costringendo coach Stein al time-out. Marttila manda tutti al cambio campo sul 4-8 e, subito dopo, piazza due ace consecutivi, portando a tre il suo bottino personale. Il finlandese si conferma protagonista del set decisivo, realizzando anche il 4-12. Beretta sigla il 5-13, ma Sinfronio risponde con il sesto punto per i tedeschi. Kreling conquista il match point per Monza (6-14), annullato da Champlin. La MINT fatica a chiudere, ma sul 9-15 è ancora Marttila a siglare il punto decisivo, regalando il 3-2 finale ai brianzoli e la vetta della Pool B.

Le parole di Ivan Zaytsev,-

« Siamo molto soddisfatti di aver conquistato anche questa terza vittoria in Champions League, che ci permette di rimanere imbattuti nel girone. Giocare qui non è stato semplice: i ragazzi del Giesen hanno dato tutto, sostenuti da un palazzetto gremito di tifosi. L’unico rammarico è non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, ma solo due punti. Ci godiamo questo successo, con la mente già rivolta alla prossima sfida contro Cisterna ».

Il tabellino-

HELIOS GRIZZLYS GIESEN – MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (16-25; 25-22; 22-25; 25-21; 9-15)

HELIOS GRIZZLYS GIESEN: Sinfronio 4, Baxpohler 8, Wagner 14, Rura 7, Slight 2, Breilin (L), Roling 1, Gunthor 5, Mantha 11, Champlin 17. N.E. Wehry, Hatch, Ahr. All. Stein

MINT VERO VOLLEY MONZA: Marttila 21, Lawani, Mancini, Beretta 8, Kreling 2, Averill 17, Gaggini (L), Zaytsev 12, Szwarc 18. N.E: Lee, Taiwo, Di Martino, Picchio (L). All. Eccheli.

ARBITRI: Agnieszka Michlic, Roy Bensimon

Durata set: 23′, 26′, 28′, 25′, 16′. Tot: 118′

MVP: Luka Marttila (MINT Vero Volley Monza)