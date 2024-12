Champions League: parte il ritorno della Pool A, domani Conegliano-Maritza

CONEGLIANO (TREVISO)- Archiviati in campionato gli impegni del Girone di andata , chiuso a punteggio pieno, Conegliano (in coppa con le insegne A.Carraro Imoco) affronta la 1a giornata di ritorno della Pool A di Champions League ospitanto le bulgare del Maritza Plovdiv, battute 3-0 in casa loro.

Le Pantere, ancora imbattute in questa stagione dopo 17 partite tra Campionato, Supercoppa e Champions (con 4 set persi), cavalcano una striscia di 14 vittorie consecutive in Champions tra la scorsa stagione e quella corrente.

Nel girone A dopo le prime tre giornate A.Carraro Imoco in testa con 3 vittorie (1 set perso, nell'ultima gara vinta 3-1 a Resovia in Polonia), segue Resovia con 2 vittorie, il Maritza Plovdiv avversaria di domani con 1 vittoria e in fondo alla classifica le croate del Mladost Zagabria ancora a secco.

Le parole di Monica De Gennaro-

« E' l'ultimo test per noi prima del Mondiale per Club, quindi giocheremo una partita importante per noi oltre che per confermare la classifica e il primo posto nel girone, anche per tenere alta la concentrazione e oliare bene i nostri meccanismi in vista della trasferta in Cina. Stiamo vivendo un ottimo momento di squadra, dobbiamo continuare su questo passo, essere brave a confermarci in ogni partita e anzi mettere sempre qualcosa in più nel gioco di squadra per crescere ancora, la partita con Plovdiv sarà molto utile in questo senso ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 1a DI RITORNO POOL A-

A.Carraro Imoco-Congliano- Maritza Plovdiv- Arbitri: Cambrè (Bel) e Simonovic (Svi)