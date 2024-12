Challenge Cup: Roma-Levski domani si gioca per accedere ai quarti

La squadra ospite, che ha anticipato al sabato il proprio impegno di campionato per preservare le energie in vista della trasferta romana, cercherà di sfruttare le qualità di un gruppo che gioca insieme da molto tempo e nel quale spiccano le qualità dell’opposta Stoyanova (29 punti all’andata).

Le balcaniche hanno già vinto la Supercoppa bulgara quest’anno e, con 28 scudetti all’attivo, sono la compagine più titolata della nazione. In casa giallorossa, dopo la sconfitta casalinga con Busto di domenica scorsa, la concentrazione della squadra è totalmente su questa importante sfida che potrebbe riportare la Capitale a giocare un quarto di finale di una competizione continentale per club.

Chi passerà il turno incontrerà le belghe del Charleroi o le spagnole dell’Esquimo, con le prime che si sono aggiudicate per 3-0 la gara d’andata tra le mura di casa.

Le parole di Sladjana Mirkovic-

« Siamo in un momento difficile perché in campionato le cose non stanno girando bene, giochiamo ogni tre giorni e non abbiamo il tempo di preparare le partite come vorremmo. In ogni caso domani sera partiremo sicuramente avvantaggiate perché all’andata abbiamo ottenuto tre punti con una bella vittoria in Bulgaria. Abbiamo qualità ed esperienza per continuare il nostro cammino in Challenge Cup ma dobbiamo rimanere concentrate e dare il massimo. Sono sicura che andremo avanti in coppa e ci rimetteremo in carreggiata anche in campionato ».

CHALLENGE CUP- RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Smi Roma-Levski Sofia Ore 20.00 Arbitri: Zotovic, Prozorov (Andata Levski Sofia-Smi Roma 1-3)