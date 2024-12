Cev Cup: Novara affronta l' LKS Commercecon al Pala Igor

Tra le azzurre, ancora assente Maja Aleksic (che non andrà a referto, così come la lungodegente Vita Akimova), mentre rientra a disposizione dopo l’attacco febbrile dello scorso fine settimana la tedesca Hanna Orthmann.

Le parole di Tatiana Tolok-

« La partita con Lodz è dentro-fuori, dunque è in questo momento la nostra priorità assoluta, anche in considerazione del fatto che dopo la nostra vittoria dell’andata le nostre avversarie scenderanno in campo più determinate e aggressive per ribaltare il risultato. Abbiamo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico, ai nostri tifosi, e l’obiettivo è quello di mettere in campo il nostro meglio, giocando una buona pallavolo, per ottenere il passaggio del turno. E’ un momento in cui ogni partita che giochiamo è di fatto decisiva, dobbiamo sfruttare ogni momento per recuperare le energie e mettere in campo tutto il nostro spirito battagliero, tanto per la partita con Lodz quanto poi a quella che verrà domenica con Scandicci. Una sfida alla volta, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi ».

CEV CUP- RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 11 dicembre Ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara- LKS Commercecon Lodz Arbitri: Yalcin, Schoenmakers (Andata LKS Commercecon Lodz-Igor Gorgonzola Novara 0-3)