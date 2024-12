Champions League: Conegliano supera il Plovdiv e guarda al Mondiale

VILLORBA (TREVISO)- Vittoria in scioltezza per l'A.Carraro Imoco Conegliano che, nella 1a del girone di ritorno della Pool A di Champions League , supera largamente in tre set 3-0 (25-18,25-12,25-19) il Maritza Plovdiv dimostrando di essere in grande condizione prima della partenza per la Cina dove, nel Mondiale per Club, si confronterà con le migliori formazioni del pianeta.

Sestetto di coach Santarelli con Wolosz-Haak, Fahr-Chirichella, Gabi-Zhu, libero Bardaro; rispondono le campionesse di Bulgaria con Slavcheva-Dudova, Nikolova-Saykova, Agbortabi-Koeva, libero Pashkuleva.

Nel primo set c’è una lunga fase di studio con le due squadre che si contendono la testa, il Plovdiv lotta su ogni pallone fino al 13-12, poi arriva la fuga gli sprazzi delle star gialloblù (oggi in tenuta rossa Antonio Carraro) con Zhu e Gabi in evidenza a tutto campo e la “solita” Bella Haak in versione europea (8 punti nel set): 17-13. Basta la prima spallata di Wolosz e compagne per far crollare la diga bulgara, la talentuosa Dudova (5 punti) cerca di limitare i danni, ma non basta e la fast di Chirichella decreta il 25-18 che chiude le ostilità nel primo parziale.

Nel secondo set la partenza dell’A.Carraro Imoco è molto più intensa, Haak continua ad imperversare in attacco e con lei le prodezze di Fahr (attacco) e Chirichella (muro) permettono a Conegliano di prendere subito un buon margine (9-5). Anche Gabi si iscrive alla festa e chiude un’azione spettacolare per il 14-9, coach Ersimek chiede time out. Le Pantere però non si fermano, Haak continua a martellare, Chirichella e Fahr (10 punti alla fine per lei) presidiano bene il centro (11 punti e 4 muri in due nel set), Gabi e Zhu si divertono sugli assist di capitan Wolosz, con Anna Bardaro a fare buona guardia. Il parziale si chiude con il perentorio 25-12 per l’A.Carraro Imoco con il colpo finale di Zhu Ting, capace di un set da 6 punti con l’86% in attacco.

Terzo set con un fugace momento di gloria per il Plovdiv che avanza 1-3, poi un lungo turno di battuta di una Zhu Ting molto ispirata (10 punti) riporta l’A.Carraro Imoco avanti nel punteggio. Asia Wolosz sotto rete mette a terra il primo doppio vantaggio (10-8). C’è un momento di equilibrio con Koeva e compagne che provano a tenere vivo il match, ma le Pantere in forma-Mondiale non vogliono fare sconti: Chirichella mura, Zhu trova buoni colpi e l’A.Carraro Imoco alzando il ritmo non trova ostacoli, 15-11.

La squadra di casa continua a giocare bene e divertirsi nonostante l valida resistenza delle bulgare, ora è la volta di Haak (top scorer con 19 punti) che scardina con le sue battute la ricezione avversaria, suo l’ace del 18-14. La passerella finale è tutta per l’A.Carraro Imoco Conegliano che esce tra gli applausi del pubblico del Palaverde per la 15° vittoria consecutiva in Champions League. Ed ora sotto con il Mondiale!

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Non era semplice stasera, dire che la testa fosse già al Mondiale forse non è giusto ma forse inevitabile. I valori fra noi e loro erano differenti e sapevamo che non sarebbe stato facile trovare motivazioni . Non siamo stati bellissimi, non abbiamo visto la migliore Imoco, abbiamo commesso tante disattenzioni che di solito non vediamo durante la stagione. Ne è uscita una vittoria da tre punti, risparmiamo altre energie. Ora ci riposiamo un giorno poi torneremo in palestra per preparare il Mondiale per Club, questa partita ci ha dato poche indicazioni, ripartiremo da quello che abbiamo fatto prima di oggi ».

Il tabellino-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-MARITZA PLOVDIV 3-0 (25-18,25-12,25-19)

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 5 ,De Gennaro ne, Haak 19, Zhu 10, Wolosz 2, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella 8, Fahr 10, Lubian ne, Bardaro, Adigwe ne, Seki ne, Eckl ne. All. Santarelli

MARITZA PLOVDIV: Todorova ne, Agbortabi 3, Slavcheva 1, Emilova ne, Hristoskova, Guncheva, Doshkova ne, Koeva 6, Pashkuleva, Saykova 6, Borisova, Angelova 1, Dudova 18, Nikolova ne. All.Ersimsek

Arbitri: Cambrè (Bel) e Simonovic (Svi)

Durata set: 21′,19′,22′ Tot:62’

MVP: Chirichella

Spettatori: 3.380