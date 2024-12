Challenge Cup: Roma travolge il Levski e va ai quarti

ROMA- Vittoria che vale la qualificazione ai quarti per la Smi Roma che fatica in campionato ma vola in Europa. Imponendosi 3-0 (25-17; 25-12; 25-12) contro il Levski Sofia, risultato che bissa il 3-1 dell'andata, al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine. Per le ragazze di Cuccarini un'iniezione di fiducia anche in vista del campionato dove c'è da rimboccarsi le maniche per risalire la china.

Dopo una fase di studio iniziale (6-6), Roma allunga con un tocco di seconda di Mirkovi? (11-8) e prende il pallino delle operazioni. A nulla servono i due time-out chiamati dall’allenatore ospite in seguito all’attacco di Orvošová (14-10) ed al muro di Rotar in tandem con Ciarrocchi (20-14), le cui mani poco dopo costringono le avversarie all’errore per il 25-18 che consegna il primo set alle capitoline. Nella seconda frazione le Wolves vogliono chiudere subito i giochi in ottica qualificazione.

Questa volta è Mirkovi? a muro a capitalizzare una bella difesa di Zannoni per il 10-6 che consente alle giallorosse di guadagnare un buon margine, con le bulgare che restano a secco di punti fino al 16-6 siglato da Rotar, MVP dell’incontro. Nelle battute finali, con Provaroni e Adelusi al posto di Orvošová e Rotar, le Wolves dilagano e conquistano il set che vale il passaggio del turno con un servizio ospite che si ferma sulla rete (25-12). Nella terza frazione entrano in campo anche Cicola, Rucli e Schölzel, che prima regala a Roma un break importante (6-1) con il suo insidioso servizio e poi trova addirittura il +10 (17-7) siglando la bellezza di quattro punti consecutivi.

Finisce 25-12 sull’attacco di Provaroni, con la lieta notizia del rientro di Muzi, che negli ultimi scambi del match riassaggia il taraflex dopo l’infortunio, e tutte le giocatrici sotto la curva a festeggiare la conquista dei quarti di finale ed il terzo compleanno del Branco. Appuntamento a gennaio per il doppio confronto contro le belghe del Charleroi.

Le parole di Amélie Rotar-

« Abbiamo disputato un’ottima partita e meritato la qualificazione. Adesso non vediamo l’ora di giocare i quarti di finale ma prima dobbiamo allenarci in palestra e continuare a crescere per migliorare la nostra classifica in campionato ».

Il tabellino-

SMI Roma Volley – Levski Sofia 3-0 (25-17; 25-12; 25-12)

SMI Roma Volley: Provaroni 4, Salas 4, Ciarrocchi 2, Rotar 13, Rucli 4, Adelusi 1, Cicola, Schölzel 6, Melli, Zannoni, Mirkovi? 5, Orvošová 5, Muzi, Costantini 4. All: Cuccarini

Levski Sofia: D. Ivanova 6, Arnaudova, Zhekova, Andonov, Radeva, Malinova 2, Mitkova 6, Martin Ramella 5, Parapunova 1, Stoyanova 6, Kucharska, Adamek, Zlatanova 1, Stefanova. All: Dimitrov

Arbitri: Svetlana Zotovic, Veaceslav Prozorov

Durata set: 24’, 22’, 20’. Tot: 66’

MVP: Amélie Rotar (SMI Roma Volley)

Spettatori: 300