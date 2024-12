Challenge Cup: Chieri espugna Kagasala e supera gli ottavi

KANGASALA (FINLANDIA)- Ancora una netta vittoria per 0-3 (14-25; 18-25; 15-25) in terra finlandese contro l'LP Kangasala per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che approda senza faticare ai quarti di finale della Challenge Cup nonostante l'ampio turn over operato da Bregoli.

Per Chieri è la vittoria numero 31 in altrettante partite giocate nelle coppe europee.

Piemontesi in campo con la diagonale Guiducci-Anthouli, la coppia centrale Lyashko-Alberti, Skinner e Bujis in banda, Rolando libero. Tutte danno ottime risposte, non a caso nel corso della partita non verrà fatto nemmeno un cambio.

La pratica viene sbrigata in 59 minuti con parziali vinti a 14, 18 e 15. Chieri interpreta la partita in modo ottimale dimostrando di averne sempre il controllo.

Il principale contributo realizzativo arriva dalle centrali Lyashko e Alberti che realizzano 16 e 12 punti, rispettivamente con 6 e 5 muri. In doppia cifra anche Anthouli e Bujis con 10 punti a testa.

Fra poche ore Chieri conoscerà l’avversaria che affronterà a gennaio nei quarti di finale della coppa: le portoghesi dell’SL Benfica o alle greche dell’ASP Thetis.

Dopo il primo punto di Anthouli le biancoblù spingono sull’acceleratore e strappano subito a 0-4 su servizio di Guiducci. Con gli attacchi di Lyashko, Skinner e Bujis e due muri di Alberti il vantaggio sale a 7 punti (3-10), quando poi il muro di Lyashko porta il punteggio sul 7-15 l’allenatore del Kangasala chiama time-out. Alla ripresa del gioco le finlandesi recuperano due punti con Koivuniemi. Anthouli attacca forte e Chieri va sul 9-16. Gestendo il vantaggio senza problemi le biancoblù tornano ad allungare nel finale sul servizio di Alberti, che si rende protagonista anche con alcune importanti difese. Il muro di Lyashko dà 10 palle set sul 14-24, nello scambio successivo il primo tempo ancora di Lyashko chiude 14-25. Proprio Lyashko risulta la miglior realizzatrice del set con 6 punti, di cui 4 a muro.

Secondo set – Chieri tenta un primo strappo a 2-4 con tre punti consecutivi di Alberti. Il Kangasala rientra sul 5-5 e il punteggio resta in bilico fino al 9-10. Dopo l’attacco dalla seconda linea di Anthouli che vale il 9-12 due errori ospiti a muro riducono le distanze (11-12). Il terzo allungo di Chieri è quello buono: i punti di Lyashko, Skinner e Nujis garantiscono un break di 4-8 che porta il punteggio sul 15-20. Skinner firma il 17-24. Dopo aver annullato una palla set l’errore al servizio delle padrone di casa sancisce il 18-25.

Il punteggio è subito indirizzato a favore di Chieri che nel terzo set, allunga progressivamente con Bujis (2-4), Lyashko (3-6), Skinner (6-11), Alberti (7-13). Dopo qualche problemino in ricezione che permette al Kangasala di riavvicinarsi a 9-14 è Anthouli che torna a muovere lo score ospite (9-15). Sul 14-20 le ragazze di Bregoli accelerano ulteriormente e dopo l’ace di Alberti che vale il 15-24 il muro di Lyashko chiude i conti sul 15-25.

Il tabellino-

LP KANGASALA-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (14-25; 18-25; 15-25)

LP KANGASALA: Jalonen 1, Ahtola 8, Laukkanen, Rekola 7, Koivuniemi 4, Pyhajarvi 6; Penttila (L); Siika-Aho, Peura 3, Andrikopoulou, Lehmus. N. e. Saloranta, Tyrkko, Karjanlahti (2L). All. Buser.

REALE MUTUA FENERA CHIERI’ 76: Guiducci 4, Anthouli 10, Lyashko 16, Alberti 12, Skinner 6, Bujis 10; Rolando (L)). N. e. Van Aalen, Gicquel, Gray, Zakchaiou, Omoruyi, Spirito (2L). All. Bregoli.

ARBITRI: Byhlin (Svezia) e Vanaveski (Estonia).