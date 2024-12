Mondiale per Club: Trento cede al Cruzeiro ma non fa male

UBERLANDIA (BRASILE)- Una sconfitta che non fa male quella subita dalla Trentino Itas nella terza partita della Pool B del Mondiale per Club. La formazione di Soli, già sicura del primo posto e sceda in campo in formazione decisamente rivoluzionata rispetto a quella titolare, si è inchinata all'Arena Sabiazinho ai padroni di casa del Sada Cruzeiro per 3-2(19-25, 25-21, 18-25, 25-16, 15-12) giocando comunque la gara alla pari dei titolati avversari.

Già certi da ventiquattrore della qualificazione alle semifinale iridata di sabato come primi classificati del proprio raggruppamento, i Campioni d’Europa si sono presentati all’appuntamento con uno schieramento inedito, che ha consentito a giocatori come Sbertoli, Michieletto e Lavia di tirare il fiato in vista del rush finale della manifestazione. Tutto questo senza perdere assolutamente il proprio spirito combattivo e determinato, peculiarità che hanno permesso alla squadra di Soli di andare avanti 1-0 e poi anche 2-1, prima di subire il ritorno dei brasiliani che dovevano necessariamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Four. A reggere benissimo il campo in questo caso sono stati quindi i vari Acquarone (brillante serata in regia), Magalini (19 punti col 65% in attacco e due muri), Bristot (10 con due ace), ma anche i due opposti Rychlicki (18 palloni vincenti col 58% e quattro block nei due set e mezzo giocati) e Gabi Garcia (10 col 71%) che l’allenatore trentino ha alternato in campo nel corso dei cinque set. Con le spalle al muro, il Sada ha trovato maggiore continuità nella propria azione a partire dalla quarta frazione, ma ha comunque dovuto sudare sino all’ultimo e sfruttare tutto il sostegno del proprio rumoroso pubblico per riuscire a ribaltare la situazione.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« Non abbiamo vinto la partita, come ci eravamo chiesti alla vigilia in spogliatoio, ma ci siamo andati vicini e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto mettendo in campo una formazione molto sperimentale. Le risposte di chi ha giocato sono state infatti davvero positive; siamo riusciti ad esprimere per lunghi tratti una bella pallavolo, facendo più di quanto era logico aspettarsi. Credo che sia stata comunque una bella serata e lo dico perché è stato bello vedere il giusto atteggiamento anche di chi è stato in panchina; un plauso quindi a tutti e adesso possiamo concentrarci sulla semifinale di sabato sera ».

Il tabellino-

SADA CRUZEIRO-TRENTINO ITAS 3-2(19-25, 25-21, 18-25, 25-16, 15-12)

SADA CRUZEIRO: Saatkamp 6, Matheus 1, Rodriguinho 11, Otavio 9, Wallace, Vaccari 15, Alexandre (L), Oppenkoski. N.e. Felipe, Velasco, Batista, Rodrigo, Douglas, Martos. All. Filipe Ferraz.

TRENTINO ITAS: Flavio 2, Acquarone 3, Magalini 19, Pellacani 6, Rychlicki 18, Bristot 10, Laurenzano (L); Bartha 1, Gabi Garcia 10, Sbertoli, Pesaresi (L), Michieletto. N.e. Lavia. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Vera Mechan (Perù) e Cespedes Lassi (Repubblica Dominicana).

DURATA SET: 25’, 28’, 26’, 26’, 17’; tot. 122’.

La situazione nei due gironi-

Pool A

3^ giornata: Praia Clube-Foolad Sirjan Iranian-Al Ahly 0-3 (16-25, 13-25, 21-25). Classifica: Foolad Sirjan Iranian 3 vittorie (8 punti), Cucine Lube 1 vittoria (4 punti), Al Ahly 1 vittoria (3 punti), Praia Clube 0 vittorie (0 punti).

Prossimo turno (sabato 14 dicembre): ore 0.30 Cucine Lube Civitanova-Al Ahly



Pool B

3^ giornata: Sada Cruzeiro-Trentino Itas 3-2 (19-25, 25-21, 18-25, 25-16, 15-12).

Classifica: Trentino Itas 2 vittorie (7 punti), Sada Cruzeiro 2 vittorie (5 punti), Shahdab Yazd 1 vittoria (3 punti) e Ciudad Voley 0 vittorie (0 punti).

Prossimo turno (venerdì 13 dicembre): ore 21 Ciudad Voley-Shahdab Yazd