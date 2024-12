Mondiale per Club: Trento supera Civitanova e conquista la finale

I dolomitici, guidati dal top scorer Michieletto (13 punti) e da Rychlicki (12 punti), Lavia (11 punti) e Flavio (10), hanno avuto la meglio sulla Lube, nella gara che regalava un posto nella Finale per l’assegnazione del trofeo continentale. Trento potrà così giocarsi la possibilità di vincere il Mondiale per Club per la sesta volta nella sua storia. Civitanova, invece, proverà a consolarsi con la Finale per il 3°/4° Posto, con i cucinieri che sfideranno il Foolad Sirjan Iranian.

La Trentino Itas si ripresenta con la formazione vista più spesso nelle ultime settimane in campo: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Pellacani al centro, con Laurenzano libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Nikolov e Bottol in posto 4, Chinenyeze e Podrascanin centrali, Balaso libero. La partenza dei gialloblù è sparata: Flavio (contrattacco e muro su Bottolo) e Rychlicki (schiacciata lungolinea) firmano subito un affondo pesante (5-1), che consiglia Medei di interrompere subito il gioco. Alla ripresa un muro di Chinenyeze su Pellacani ed il successivo primo tempo out del centrale gialloblù danno fiato alla Lube, che pareggia a quota 7 con la pipe di Nikolov. Serve un nuovo break di Flavio (block vincente su Podrascanin) per offrire un nuovo spunto gialloblù (11-9), che stavolta Trento si tiene stretta (15-13), prima di allungare grazie ad un errore a rete di Nikolov (17-14). I marchigiani ricorrono di nuovo ad un time out, ma subito dopo è ancora la formazione Campione d’Europa a fare la voce grossa (21-16) con i tocchi a rete di Pellacani e Sbertoli. L’1-0 arriva sul 25-20, con lo stesso regista trentino che mette in cassaforte il cambiopalla coinvolgendo in attacco Michieletto e Rychlicki.

Dopo il cambio di campo la Cucine Lube prova a voltare pagina, trovando subito con un paio di muri il vantaggio di due lunghezze (2-4 e 4-6). La Trentino Itas cerca di reagire, ma fatica ad andare a segno in attacco e allora gli avversari allungano (6-9); Soli spende quindi un time out ma alla ripresa sono sempre i biancorossi a dettare il ritmo (9-12 e 12-15). Il finale è combattuto punto a punto perché un break point di Rychlicki riporta le squadre a stretto contatto (17-18), poi è un attacco a due mani di Flavio a garantire la parità a quota 22. I gialloblù mettono la freccia con una pipe di Lavia (24-23), ma devono attendere la quarta occasione per chiudere il conto e volare sul 2-0 (28-26, errore di Bottolo).

Nel terzo set la contesa riparte sul filo dell’equilibrio (5-5), poi è un acuto di Lavia a muro a garantire il +2 (8-6), imitato pochi istanti dopo da Flavio (11-8). La Trentino Itas è un treno in movimento (15-11) che non arresta più la sua corsa, anche perché la Lube si innervosisce e sbaglia molto; Michieletto firma l’ace che vale il 18-11 e che fa partire di fatto i titoli di coda (22-16). Il 3-0 arriva sul 25-19: la Trentino Itas è di nuovo in Finale Mondiale!

Le parole del tecnico di Trento Fabio Soli-

« Aver vinto il secondo set in rimonta è stata la parte più importante e, dal mio punto di vista, più interessante della nostra partita perché la squadra ha avuto la pazienza e la maturità per affrontare le difficoltà di quel momento. Per larghi tratti siamo stati in vantaggio ma non ci siamo mai fidati troppo del punteggio; siamo rimasti concentrati su quello che dovevamo fare, perché affrontare un avversario come la Lube nasconde sempre qualche insidia dietro l’angolo. Godiamoci questa vittoria ancora per pochi minuti e poi iniziamo a pensare alla partita che volevamo giocare da quando siamo arrivati in Brasile, una settimana fa: la Finale ».

Le parole del tecnico di Civitanova Giampaolo Medei-

« C’è grande rammarico per il secondo set, che ci ha visto condurre praticamente fino alla fine. Se fossimo riusciti a vincerlo, la partita avrebbe potuto avere una trama diversa. La squadra non si è sicuramente espressa come può, è successo anche nelle partite precedenti. Dobbiamo capire il motivo di tutto ciò, prima però abbiamo una sfida importante per il terzo posto da giocare, ci teniamo molto a vincerla per salire sul podio. Dopodiché faremo le valutazioni utili per il prosieguo della stagione ».

Per Trento settima finale Mondiale-

Il successo di sabato sera su Civitanova nella seconda semifinale di Uberlandia ha permesso a Trentino Volley di continuare a tenere aperta l'incredibile saga mondiale che dal 2009 la contraddistingue. Il Club gialloblù ha infatti staccato ufficialmente il pass per quella che sarà la sua settima finale iridata di sempre, la diciassettesima internazionale negli ultimi quindici anni. L’atto conclusivo della manifestazione, in programma domenica sera in Brasile, sarà quindi l’ennesimo appuntamento con la storia per un Club già capace di conquistare cinque volte il titolo mondiale per Club e quattro volte la prestigiosissima Champions League.

L’album dei ricordi legato al Mondiale per Club diventa sempre più ricco di pagine: la prima è quella relativa all'8 novembre 2009 a Doha grazie al successo per 3-0 sul Belchatow, ottenuto dimostrando di saper interpretare meglio di chiunque altro la Golden Formula, regolamento che permetteva di attaccare solo da seconda linea la prima azione di cambiopalla. Messo da parte questo particolare sistema di gioco, poi Trentino Volley si è rivelata comunque più forte di tutte anche nella pallavolo "tradizionale", raccogliendo fra il 2010 ed il 2012 solo successi perentori contro avversari sempre più quotati ed agguerriti come Belchatow (sconfitto in finale anche il 21 dicembre 2018), lo Jastrzebski (3-1 il 14 ottobre 2011) e per ultimo il Sada Cruzeiro (3-0 il 19 ottobre 2013) – società che le è successa nell’albo d’oro nell’edizione 2013, diventando la prima compagine non italiana ad assicurarsi il trofeo. L’ultima gemma il 2 dicembre 2018 a Czestochowa, quando il successo per 3-1 su Civitanova ha garantito la cinquina iridata. Anche in quattro delle cinque altre partecipazioni (2013, 2016, 2021 e 2022) Trento è comunque restata sul podio, classificandosi al tre volte terzo posto e una volta (la più recente) al secondo, mentre in quella 2014 terminò per la prima volta la sua corsa nella fase a gironi.

Lasciando il discorso legato alla singola manifestazione, va sottolineato come quella appena conquistata sia la qualificazione alla quarantaquattresima finale di sempre per Trentino Volley; nel computo si segnalano anche i ventisette ultimi atti disputati in campo nazionale: 9 Finali scudetto (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2023), 9 di Coppa Italia (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2022 e 2023), 9 di Supercoppa Italiana (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2021 e 2024).

Il bilancio nelle partite che assegnano un titolo vede la formazione gialloblù vittoriosa in ventun circostanze su quarantatré: la particolarità sta nel fatto che Trentino Volley sino ad oggi ha vinto dieci delle sedici finali internazionali a cui ha preso parte. All’incredibile ruolino di marcia, oltre al Mondiale per Club vanno infatti aggiunte anche sette finali di Champions League (2009, 2010, 2011, 2016, 2021, 2022 e 2024), le prime tre e l’ultima vincenti.

Il tabellino-

TRENTINO ITAS – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-20, 28-26, 25-19) –

TRENTINO ITAS- Bristot, Pesaresi (L) ne, Michieletto 13, Sbertoli 1, Pellacani 4, Garcia Fernandez, Rychlicki 12, Magalini ne, Laurenzano (L), Lavia 11, Bartha ne, Flavio 10, Acquarone ne. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Gargiulo 2, Loeppky 4, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 3, Poriya, Nikolov 10, Lagumdzija 8, Dirlic, Podrascanin 2, Bottolo 6, Tenorio ne. All. Medei.

Arbitri: Carbajal Mozzo (URU), Mahaven (USA).

Durata set 26’, 31’ 24’. Totale 81’