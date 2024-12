Mondiale per Club: Trento cede in finale al Sada Cruzeiro

La Trentino Itas conferma lo starting six utilizzato nella semifinale del giorno prima contro la Lube: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Pellacani al centro, con Laurenzano libero. Il Sada Cruzeiro replica con Matheus al palleggio, Wallace opposto, Vaccari e Rodriguinho in posto 4, Otavio e Saatkamp centrali, Alexandre libero. Ad aprire le danze è un break point di Wallace (2-4); il Sada si carica subito e scappa via con Vaccari che firma l’allungo suo +5 con un ace e un attacco (5-10, time out Soli). Alla ripresa due muri consecutivi di Lavia alimentano le speranze gialloblù (8-11), ma poi i brasiliani non concedono a lungo più nulla (11-15). Serve una ottima rotazione di Michieletto, condita anche da tre ace in fila, per ritrovare la parità proprio a quota 15 e poi mettere la freccia (16-15). Il vantaggio dura però un attimo, perché il Cruzeiro riaccelera col muro e la battuta (17-20) e si porta a casa il parziale grazie alla consistenza del proprio cambiopalla (22-25), nonostante il buon ingresso di Gabi Garcia (subito a segno due volte) per Rychlicki.

Nel secondo set Soli conferma in campo l’opposto portoricano mentre la contesa si articola sul punto a punto sino al 13-13 suon di cambiopalla, poi ci pensa Michieletto a consegnare il primo vantaggio gialloblù (15-13). Alessandro è scatenato in posto 4 e firma anche il +3 (18-15) che costringe i verdeoro a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa Gabi Garcia affonda il colpo (19-15) e Trento riesce a proteggere il proprio margine sino in fondo (21-19 e 25-20) anche grazie al buon ingresso al servizio di Bristot (anche un ace diretto).

Nel terzo periodo i brasiliani tornano ad avere in mano le redini del gioco, approfittando anche di qualche errore a rete di troppo dei gialloblù: quello di Gabi Garcia apre la forbice (4-6), quello di Pellacani successivamente manda in fuga il Sada (9-13). Soli allora spedisce nella mischia Bartha, Acquarone e di nuovo Rychlicki; la mossa sembra fruttare effetti, perché la Trentino Itas risale da 11-16 a 15-16 anche grazie alle battute di Michieletto. Nel momento decisivo però i Campioni d’Europa tornano nella buca: il regista Matheus va al servizio sul 16-18 e fa segna una lunghissima rotazione, sino al 16-25 condita anche da quattro ace personali.

Anche il quarto set parte nel segno verdeoro, con Wallace e Roriguinho che firmano subito il +3 (3-6). In campo è rimasto Bartha, ma c’è di nuovo Rychlicki che prende il posto di Gabi Garcia dopo un errore a rete del portoricano. La Trentino Itas soffre, va sotto per 5-9 sotto i colpi dell’opposto brasiliano ma poi si rianima con il muro (8-9). Il Sada fiuta il pericolo e riparte col solito Wallace (9-13 e 11-15); Michieletto spedisce out un paio di attacchi e per la Trentino Itas è notte fonda. Serve un muro di Flavio ed un servizio vincente di Sbertoli per tornare nella scia dei locali (16-17); è solo un attimo, perché Otavio mura Flavio (16-19) e Michieletto spedisce out la diagonale che vale il 17-21. Soli interrompe il gioco ma Trento rialza la testa troppo tardi, annullando due palle match (22-25). Alla terza (battuta in rete di Michieletto) esplode la festa dei brasiliani.

Il tabellino-

SADA CRUZEIRO-TRENTINO ITAS 3-1 (25-22, 20-25, 25-16, 25-22)

SADA CRUZEIRO: Vaccari 12, Saatkamp 5, Matheus 4, Rodriguinho 5, Otavio 7, Wallace 23, Alexandre (L); Oppenkoski, Batista, Rodrigo. N.e. Felipe, Velasco, Douglas, Martos. All. Filipe Ferraz.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 1, Lavia 10, Flavio 10, Rychlicki 6, Michieletto 21, Pellacani 5, Laurenzano (L); Gabi Garcia 9, Bristot 1, Acquarone, Bartha 4, Magalini. N.e. Pesaresi. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Ortiz (Portorico) e Casado (Argentina).

Durata Set: 30’, 29’, 25’, 36’; tot. 120’

Mvp Wallace De Souza (Sada Cruzeiro)

Spettatori: 6000